CAN2017 : Les Etalons apprécient leur stage de préparation

Charles Kaboré : L’ambiance au sein de l’équipe est bonne. Même si nous avons perdu notre match amical face au Maroc, je pense que c’était une occasion pour l’entraineur de faire tourner la machine. L’équipe a tourné. On a joué dans deux systèmes différents à dix contre onze en deuxième mi-temps.

Depuis qu’on est là, on court tous les jours. On essaie de trouver les automatismes en travaillant. Et j’espère que d’ici le début de la CAN, on sera prêt pour bien aborder la compétition.

Le coach a parlé d’examen ce matin à propos de Yssouf Paro blessé. Je pense que c’est une élongation. Je ne suis pas médecin mais j’ai déjà contracté cette blessure et ça m’a valu dix jours à deux semaines de repos. Mais j’espère bien qu’il va se rétablir vite pour pouvoir nous aider car nous avons besoin de tout le monde.

Alain Traoré : En ce qui concerne le groupe, il y a une bonne ambiance. Ça fait maintenant plusieurs années qu’on est ensemble et c’est toujours un plaisir de retrouver le groupe. La préparation se passe dans un bon cadre.

Personnellement je me porte bien. Ça faisait très longtemps que je ne m’étais pas senti aussi très bien. Je suis en possession de tous mes moyens. Il nous reste à travailler ensemble durant la semaine à venir et j’ai foi que nous allons monter en puissance.

Bertrand Traoré : Je vais mieux. La blessure s’est cicatrisée, il reste maintenant à être physiquement prêt. Je suis en train de travailler dur avec le staff technique et les coéquipiers et je pense être prêt pour le 14 janvier.

J’ai arrêté les entrainements pendant un mois. Ce qui est long car on perd ses capacités physiques. J’essaie donc de récupérer et faire le renforcement musculaire. Et j’espère que tout va bien se passer.

Paulo Duarte : Le Maroc est, pour moi, un pays très bien organisé qui donne une grande image de l’Afrique. Le Maroc a une qualité de vie formidable. Les infrastructures sportives sont en bon état. C’est vrai que ce n’est pas la même température que le Gabon, mais nous allons nous rendre à Libreville une semaine avant le début de la compétition. Nous aurons donc beaucoup de temps pour nous adapter au climat du Gabon.

Le stage a commencé le 28 décembre 2016 mais nous avons eu tous les joueurs le 2 janvier. Nous avons joué un premier match amical contre le Maroc, il nous reste un deuxième contre le Mali. Il faut dire que durant ce dernier mois, toute l’attaque a été blessée. Tout le monde a arrêté de jouer pendant trois semaines. Bertrand n’est pas très prêt, même Pitroipa vient de récupérer. Il a joué un premier match avec son club. On a aussi quatre ou cinq joueurs qui ne sont pas titulaires dans leurs clubs.

Le match contre le Maroc avait donc pour but de donner de la compétition à ces joueurs qui n’ont pas l’habitude de jouer. Le Match contre le Mali aura le même objectif. Il est vrai que je vais pouvoir essayer d’autres joueurs, mais l’objectif est de mettre les joueurs en condition afin qu’ils soient le plus en forme possible le 14 janvier prochain.

Propos retranscrits par Jacques Théodore Balima

Lefaso.net