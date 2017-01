Forces armées nationales : Oumarou Sadou devient le sixième général en activité

Aussitôt installé chef d’Etat-major général des armées, Oumarou SADOU a été élevé au grade de Général de brigade par le président Roch Kaboré, chef suprême des armées. Il devient ainsi le sixième Général en activité de notre armée, à l’exception de Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé, actuellement détenus à la maison d’arrêt et de correction des armées (MACA) dans le cadre du coup d’Etat du Conseil national pour la démocratie (CND).

Nommé le 28 décembre 2016 chef d’Etat-major des armées par le président Roch Kaboré en remplacement du Gal Pringrenoma Zagré, le colonel-major Oumarou Sadou a été élevé au grade de général de brigade par un décret publié après sa cérémonie d’installation ce 4 janvier 2016. Il devient ainsi le sixième général en activité pleine, avec les généraux Honoré Nabéré Traoré, Kodjo Lougué (ambassadeur au Mali), Pingrenoma Zagré, Abraham Traoré et Sidiki Daniel Traoré (en mission onusienne). Les généraux Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé qui devraient compléter cette liste sont actuellement détenus à la MACA et risquent de perdre leurs galons à l’issue du procès qui les attend.

A côté de ces généraux dits de la première section, il y a ceux de la deuxième section, qui ne sont plus dans le commandement actif mais restent mobilisables. Il s’agit notamment des généraux Kwamé Lougué, Robert T. Diguemdé, Ali Traoré, Ibrahim Traoré, Dominique Djindjéré (Ambassadeur en Algérie), Brice Bayala, Abraham Traoré.

Il y a enfin celui de la troisième section, définitivement à la retraite, à savoir le Gal Jean Bila Zagré qui va dans sa 92e année.

Lors de sa prise de commandent, le nouveau chef d’Etat-major général des armées n’a pas manqué de rendre hommage à ses devanciers, avec un point appuyé à son prédécesseur immédiat, le Gal Pringrenoma Zagré dont il a salué les capacités d’écoute, de patience, d’humilité et d’humanisme.

Nous vous proposons l’intégralité des discours prononcés par les deux hommes hier, lors de la cérémonie de passation de commandement.

Lefaso.net