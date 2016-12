Opération conjointe de sécurisation des frontières entre le Burkina et le Togo : 62 individus interpelés, 75 motos saisies et 41 coupe-coupe récupérés

Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle du MATDSI • lundi 26 décembre 2016 à 02h08min

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure, Simon Compaoré et son collègue en charge de la Sécurité et de la Protection Civile du Togo, le colonel Damehane Yark se sont rencontrés le 21 décembre 2016 à Cinkansé, dans la région du Centre-Est. Cette rencontre avait pour objectif de faire le bilan de l’opération conjointe de sécurisation des personnes et des biens au niveau des frontières entre le Burkina Faso et le Togo.