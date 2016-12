Ciné Droit Libre : La 12e édition a tenu ses promesses

Le festival du film sur les droits humains et la liberté d’expression Ciné Droit Libre (CDL) a refermé ses portes ce samedi 17 décembre 2016 à Ouagadougou. Au cours de cette cérémonie, il s’est agi aussi de récompenser les meilleurs films et d’offrir des bourses.

C’est la remise des prix, des trophées et des bourses d’études qui a ponctué la clôture de la 12e édition du Ciné Droit libre. Au total, ce sont trois films qui ont été primés à l’issue de cette édition. Il s’agit du film « Arbre sans fruit » de la réalisatrice nigérienne Aicha MACKY qui a remporté le grand prix ‘’Sergio Vieira de Mello’’. Un prix doté d’un trophée plus un chèque d’un million de FCFA. Le prix du public est revenu au réalisateur tchadien Haroun Mahamet-saleh avec son film « Hissène Habré, une tragédie tchadienne ». Ce prix est également composé d’un trophée plus un chèque de cinq cent mille FCFA. Il y a aussi le film « Kolwezi on Air » de Idriss Gabel qui a reçu le troisième prix. Un prix composé d’un trophée et un chèque de trois cents mille FCFA.

Les deux bourses d’études Norbert ZONGO, elles sont composées d’une attestation et d’un chèque de deux cent mille FCFA. Ces bourses d’études ont été attribuées à Sougalo SOMA, étudiant en master au département de droit, Université Ouaga II et à Raicha COMPAORE, étudiante en Licence au département de communication, Université Ouaga I Pr Joseph KI ZERBO. Pour le lauréat, monsieur SOMA, c’est une fierté de voir son travail récompensé et il faut remercier les organisateurs de ce festival.

Cette édition de Ciné droit libre dont le thème, faut- il le rappeler était : « Droit de vivre : Luttons contre l’extrémisme violent », s’est terminée dans une satisfaction totale, a souligné un des organisateurs du festival, monsieur Abdoulaye DIALLO. Pour celui-ci, malgré toutes les difficultés rencontrées dans l’organisation, ladite édition a été une très belle édition dans la mesure où toutes les activités prévues ont pu être réalisées.

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net