Ecole Supérieures des Techniques Avancées (ESTA) : Appel à candidatures pour le recrutement d’étudiants en Master et MBA

La direction générale de l’Ecole Supérieure des Techniques Avancées (ESTA) a le plaisir de vous informer que la rentrée des Masters est prévue pour janvier 2017. Les Cycles de Master et MBA de l’ESTA s’adressent aux auditeurs professionnels et aux étudiants.

Bénéficiez d’une formation d’excellente qualité, adaptée au marché de l’emploi, en vous inscrivant dans les filières suivantes :

 MBA : diplôme Français délivré par l’ESG Paris et accrédité par IACBE aux USA

Audit et Contrôle de Gestion (ACG)

 MASTER & INGENIEUR



Comptabilité Contrôle Audit (CCA)

Electromécanique (ELM)

Réseaux Informatique et Télécommunication (RIT)

Electronique et Automatisme Industriels (EAI)

 LICENCES PROFESSIONNELLES : diplômes accrédités par le CAMES



Finance et Audit Comptable (FAC) : en cours du jour et du soir (rentrée : 10 décembre 2016)

Electronique et Automatismes Industriels (EAI)

Génie Biomédical (GBM)

Système d’Information et Réseaux (SIR)

Marketing et Gestion Commerciale (MGC)

Les formations se dérouleront au siège de l’ESTA, situé à l’Ouest de la Mairie de l’arrondissement n°4 (ex Nongremassom) à 400 m de l’hôtel Mercure Silmandé et à l’annexe située en zone 1 sur la circulaire en face de la station Shell.

Info line : (+226) 25 50 80 49 / 72 08 61 86 (+226) 25 35 56 87

www.esta.bf / www.mba-esg.com