Appel à candidature pour des formations de haut niveau à l’IBAM de l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo dans les options ci-après

• mardi 20 décembre 2016 à 01h00min

DESS en Ingénierie Informatique et Organisation et Protection des Systèmes d’Information en Entreprise (2IOPSIE)

DESS en Ingénierie Informatique et TIC (DESS 2ITIC)

licence professionnelle en Finance et Audit Comptable (LPFAC)

licence professionnelle en secrétariat option Assistance Administrative (LPSAA)

Master en Administration et Gestion des Entreprises (MAGE)

Master en Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGE)

Master en Banque Finance (MBF)

Master en Comptabilité-Contrôle-Audit (MCCA)