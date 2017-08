Deuxième région militaire du Burkina Faso : Le Colonel Gilles Bationo passe le témoin au Colonel Edmond Compaoré

La cérémonie de passation de commandement de la deuxième région militaire a eu lieu ce mercredi 23 Aout 2017, au Camp Ouézzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso. Ainsi, le colonel Gilles Bationo passe au colonel Compaoré Edmond les rênes de la deuxième région militaire du Burkina Faso. Cette cérémonie de passation a connu la participation massive des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses.

« Officiers, sous-officiers, militaires du rang de la deuxième région militaire, de part le président du Faso, vous reconnaitrez désormais pour chef le colonel Compaoré Edmond ici présent et vous lui obéirez en tous ce qu’il vous commandera pour le bien du service (…) », c’est par ce cérémonial que le Colonel major, Traoré Léon a rappelé à tous, le rôle du nouveau commandant de la deuxième région militaire. Ainsi, le commandant sortant, Gilles Bationo, appelé à d’autres fonctions dans la première région militaire du Burkina Faso, passe le bâton de commandement au Colonel Edmond Compaoré.

Cette cérémonie de passation de commandement de la deuxième région militaire s’est déroulée en trois phases et en présence des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses venues apporter leur soutien au nouveau commandant.

La première phase a été consacrée à un aperçu de l’historique de la deuxième région militaire qui a été créée en octobre 1994 par décret présidentiel en promulgation de la loi n*26-94/ADP, portant organisation générale de la défense nationale. Elle est née de la fusion des anciennes 3eme et 4eme Régions Militaires. Bobo-Dioulasso qui abrite son poste de commandement a abrité l’ancienne base de l’armée coloniale française, qui a cédé ses infrastructures à l’armée voltaïque après sa création le premier novembre 1960.

A l’instar des autres régions, la deuxième région militaire est structurée en trois grandes entités en temps de paix à savoir :

L’état-major ;

Les directions ;

Les corps.

Elle a pour mission principale : la défense de l’intégrité du territoire national dans sa zone de responsabilité ; la participation au développement socio-économique de la nation ; l’appui des autres forces de sécurité et la participation aux opérations de soutien à la paix. Depuis sa création, la deuxième région militaire a été commandée par des personnalités parmi lesquelles le colonel Gilles Bationo (depuis le 30 avril 2014). Sa devise est « Qui s’y frotte s’y pique ».

Après cette première phase de présentation de la deuxième région militaire, a suivi le cérémonial de passation de commandement proprement dit entre le commandant sortant et celui entrant. Le Colonel Gilles Bationo a ainsi remis le drapeau au colonel major Traoré Léon qui, à son tour l’a remis au nouveau commandant Edmond Compaoré.

Gilles Bationo

Pour le colonel Gilles Bationo qui est appelé à d’autres fonctions à Kaya, c’est une grande émotion qui l’anime en ce jour du 23 Aout 2017. « On dit que partir c’est mourir un peu, et c’est avec émotion que je quitte cette ville qui est Bobo-Dioulasso où je suis né. J’ai été appelé à d’autres fonctions à savoir la première région militaire et c’est avec une grande émotion que je quitte la deuxième région militaire », a laissé entendre ce dernier.

Tout en souhaitant plein de succès à son remplaçant, il a invité tous ceux qui l’ont toujours accompagné, qu’ils puissent le faire avec lui (le nouveau commandant) afin de pouvoir vaincre l’insécurité au Burkina Faso. Ainsi, il a reconnu en ce dernier, « un homme pétri d’expérience qui connait beaucoup de choses et qui va apporter sa pierre pour la construction d’un Burkina Faso meilleur ».

Colonel Compaoré Edmond

Après sa prise de commandement, le nouveau commandant de la deuxième région militaire, Edmond Compaoré a remercié sa hiérarchie pour lui avoir confié le commandement de la deuxième région militaire. Ainsi, il dit placer son commandement sous le signe de la conductivité et du renforcement des acquis de ses prédécesseurs.

Et face à cette menace terroriste qui mine le Burkina Faso, il appelle tous les fils et filles de la région à une vraie cohésion au sein de l’armée, des troupes qui sont sous son commandement, une cohésion avec la population civile, avec les autorités militaires, paramilitaires de la deuxième région militaire, les autorités religieuses et coutumières. Car selon lui, c’est avec la collaboration de tous que le pays pourra vaincre ce fléau.

La troisième phase qui a mis fin à cette cérémonie de passation de commandement a été la parade militaire qui avait en tête la fanfare de la deuxième région militaire. Cette phase a aussi constitué l’un des moments forts de cette cérémonie.

Romuald Dofini

Lefaso.net

Qui est le nouveau commandant Edmond Compaoré ?

Colonel Compaoré Edmond

Né le 16 novembre 1962 à Ouagadougou

• Après l’école primaire, le colonel Compaoré Edmond est admis au Prytanée militaire du kadiogo en 1975, il obtient le baccalauréat en 1982. Incorporé dans l’armée le 1er octobre 1982 et inscrit à l’université, il est nommé Sous-lieutenant pour compter du 1er octobre 1986 à l’issue de sa formation à l’AMGN de Po.

En termes de diplômes obtenus on a :

• Le Brevet de chef de section

• Le Cours de perfectionnement des officiers subalternes (CPOS)

• Le Diplôme d’état-major (DEM)

• L’Ecole de guerre

• Le Master en défense et sécurité

Le colonel a occupé les fonctions suivantes :

• Cdt de compagnie au 22ème RIC à Gaoua de 1991 à 1994,

• Chef de détachement à Banfora de 1994 à 1995,

• Cdt la 1ère compagnie du 21ème RIC de 1995 à 1998 à Bobo-Dioulasso

• Instructeur à l’école des cadres des forces armées de 1998 à 2003 où il a occupé les fonctions suivantes :

Cdt de brigade de qualification des sous-officiers ;

Cdt de brigade d’application d’officier ;

Chef de bureau étude, instruction et sport.

Après l’école des cadres des forces armées, il est nommé :

• Chef de corps du 12ème RIC à Ouahigouya de 2003 à 2009 ;

• Chef de corps de l’AMGN de 2010 à 2011 ;

• Adjoint au Cdt le commandement des écoles et centres de formation de 2011 à 2012

• Et comme dernières fonctions occupées, il est nommé en 2012 adjoint au chef de la division opérations de l’Etat-major Général des armées

Le colonel Compaoré Edmond a fait les missions extérieures suivantes :

• 1997 : Mission de surveillance des Accords de Bangui en Centrafrique, comme adjoint au Cdt de compagnie

• 2006-2007 : Observateur militaire à la mission d’observation des nations unies en République Démocratique du Congo

• 2009-2010 : Chef du centre des opérations du 1er bataillon LAAFI au Soudan

• 2013-2015 : Chef de la cellule conduite des opérations au quartier Général de la force MINUSMA au Mali

Il a par ailleurs participé à des opérations et exercices internationaux.

Le colonel Compaoré Edmond est titulaire de onze décorations dont :

• Chevalier de l’ordre national ;

• Médaille d’honneur militaire ;

• Chevalier de l’ordre de mérite centrafricain

Le colonel Compaoré Edmond est marié et père de deux enfants.

R.D.