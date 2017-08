Rentrée universitaire 2017-2018 : Les inscriptions en MASTER ont débuté à l’IPERMIC

Le Président de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo porte à la connaissance des titulaires d’une Licence, d’une Maîtrise ou d’un diplôme équivalent intéressés par une formation professionnelle de haut niveau dans les domaines de l’information et de la communication qu’il est ouvert à l’Institut Panafricain d’Etude et de Recherche sur les Médias, l’Information et la Communication (IPERMIC) des formations diplômantes suivantes pour compter de la rentrée universitaire 2017-2018.

1. Diplôme de MASTER Professionnel dans les filières suivantes :

Journalisme ;

Communication des organisations ;

Communication pour le développement.

2. Diplôme de MASTER de Recherche en sciences de l’information et de la

communication

Les dossiers de candidature composés ainsi qu’il suit doivent être déposés au secrétariat du Directeur adjoint de l’IPERMIC pour examen et présélection par la commission pédagogique :

Pour les inscriptions en MASTER 1 :

Une demande manuscrite d’inscription non timbrée adressée au Président de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo ;

Une lettre de motivation précisant la filière de formation souhaitée ;

Un curriculum vitae ;

Une copie certifiée conforme (attestation) du diplôme de Licence d’Université ou d’un

diplôme équivalent reconnu par le CAMES ;

Une lettre de recommandation écrite par une personne de référence issue du milieu

professionnel ou académique ;

Un projet de recherche pour les candidats au Master de recherche en Sciences de

l’Information et de la Communication (500 mots) ;

Pour les professionnels en activité remplissant les conditions requises :

Une autorisation de la structure professionnelle d’emploi stipulant que l’intéressé peut être mis à la disposition de l’IPERMIC pour suivre les cours et travaux obligatoires pendant la durée de la formation.

Pour les inscriptions directes en MASTER 2 :

Une inscription directe en Master 2 est possible dans les deux cas suivants :

1) Les candidats titulaires d’un diplôme de maîtrise en Information 1 Communication reconnu par le CAMES :

Une demande manuscrite d’inscription non timbrée adressée au Président de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo ;

Une lettre de motivation précisant la filière de formation souhaitée ;

Un curriculum vitae ;

Une copie certifiée conforme (attestation) du diplôme de Maîtrise d’Université ou d’un

diplôme équivalent reconnu par le CAMES ;

Une lettre de recommandation écrite par une personne de référence issue du milieu

professionnel ou académique ;

Un projet de recherche (comportant esquisse méthodologique, cadre théorique et

conceptuel) pour les candidats au Master de recherche en Sciences de l’Information et de la Communication (800 mots).

2) Les professionnels titulaires d’au moins une Licence d’Université reconnue par le CAMES et totalisant une expérience professionnelle validante d’au moins trois (03) ans dans les métiers de l’information et de la communication :

Une demande manuscrite d’inscription non timbrée adressée au Président de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo ;

Une lettre de motivation précisant la filière de formation souhaitée ;

Un curriculum vitae ;

Une copie êertifiée conforme (attestation) du diplôme de Licence d’Université ou d’un

diplôme équivalent reconnu par le CAMES ;

Une lettre de recommandation écrite par une personne de référence issue du milieu

professionnel ou académique ;

Une autorisation de la structure professionnelle d’emploi stipulant que l’intéressé peut être mis à la disposition de l’IPERMIC pour suivre les cours et travaux obligatoires pendant la période de formation.

Les candidats présélectionnés prendront part le vendredi 06 octobre 2017 à un test oral de sélection définitive devant un jury composé à cet effet selon les critères suivants :

la culture générale et la connaissance du monde contemporain ;

les aptitudes communicationnelles ;

l’excellence du dossier académique ;

l’intérêt du candidat pour la formation sollicitée ;

la motivation ou l’expérience accomplie dans les domaines de l’information et de la

communication ;

l’accord formel de la structure professionnelle d’attache pour les salariés.

La date de la rentrée : jeudi 12 octobre 2017.

NB : La participation aux cours et aux ateliers de production est obligatoire.

Les frais de formation sont fixés à six cent mille francs CFA (600. 000 CFA) par an pour tous les MASTERS (Professionnels et de Recherche).

Des frais de dossier de 15 000 CFA non remboursables sont payables à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo lors du dépôt du dossier de candidature.

Les frais d’inscription sont de 15 000 CFA à l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo pour les étudiants au régime normal et de 50 000 CFA pour les salariés.

Les dossiers de candidature seront reçus au Secrétariat du Directeur Adjoint de l’IPERMIC (1er étage) sis au boulevard des Tansoba (boulevard périphérique entre l’hôpital pédiatrique et l’échangeur de l’Est, Immeuble à côté de la station Total) du lundi 04 au vendredi 22 septembre 2017 de 8 heures à 15 heures. uniquement les jours ouvrables.

Contact téléphonique de l’IPERMIC

(226) 25 50 15 59

