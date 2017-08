« La liberté contre le destin » : Bruno Jaffré rend hommage à Thomas Sankara à travers ses discours

|

Trente ans après sa liquidation physique, le président Thomas Sankara est toujours vivace dans la mémoire de millions de Burkinabè, témoins oculaires ou auditifs de la révolution du 4 août 1983. Les hauts faits de ce chapitre historique du pays des hommes intègres (ex-Haute-Volta) ont été maintes fois contés et racontés à travers conférences, documentaires et ouvrages. Le dernier en date est « La liberté contre le destin ». Il s’agit d’un recueil des principaux discours de Thomas Sankara et des discours (...)

Déclaration du Front des Forces Sociales (F.F.S.) à l’occasion du 34ème anniversaire de la RDP | Ce vendredi 04 août 2017 nous donne une fois de plus l’occasion de nous souvenir de la date historique du 04 août 1983. En effet, le 04 août 2017 marque le 34ème anniversaire de l’avènement de la (...)

Tentative d’assassinat de Inoussa Kanazoé : Moussa Kouanda a été inculpé | Soupçonné de tentative d’assassinat sur la personne de Inoussa Kanazoé, le P-DG de Kanis international, Moussa Kouanda a été formellement inculpé hier 2 août 2017 par la justice burkinabè. Les carottes (...)

Arrondissement 3 de Ouagadougou : Rainatou Sawadogo dresse le bilan de sa première année de gestion | « Droit de participation du citoyen et devoir de redevabilité de l’élu local : facteur de cohésion sociale pour le développement de l’arrondissement N°3 ». C’est sous ce thème que s’est tenue ce jeudi (...)

Dossier Bassolé : Donc ce n’était que cette histoire d’écoute ? | Toutes les charges relatives à l’inculpation du Général Bassolé dans le coup d’état de septembre 2015 ont été abandonnées par le juge d’instruction militaire. La seule accusation que le (...)

Espace de dialogue communal de Kiembara : Le bilan 2016-2017 présenté aux populations | Le jeudi 27 juillet 2017, le conseil municipal de Kiembara s’est engagé à organiser un espace de dialogue communal pour rendre compte de son action et recueillir des propositions (...)

BTP : EBOMAF réhabilite le tronçon Dassa-Savalou-Djougou au Bénin pour plus de 155 milliards F CFA | EBOMAF conforte davantage sa place dans le secteur du BTP au Bénin. Elle y a déjà réalisé un certain nombre d’infrastructures et met actuellement en œuvre divers projets routiers. (...)

OUAGA FILM LAB 2017 – 10 projets de film sélectionnés | A la suite de l´appel à projets lancé pendant le FESPACO 2017, le comité de sélection du OUAGA FILM LAB a le plaisir d’annoncer que les projets ci-dessous ont été sélectionnés. La (...)

Le Conseil de sécurité adopte une résolution visant à empêcher les terroristes de se procurer des armes | Le Conseil de sécurité a adopté, mercredi 02 août 2017, à l’unanimité une résolution visant à empêcher les terroristes de se procurer des armes ou les moyens d’en fabriquer. Par ce (...)

EFO # USFA : Qui soulèvera le trophée de la Coupe du Faso ? | A l’issue des matchs joués dans le cadre de la coupe du Faso, seules l’Etoile filante de Ouagadougou (EFO) et l’Union sportive des forces armées (USFA) sont parvenues à se hisser (...)

Coupe du Faso 2017 : L’AS Sonabel termine troisième | Le podium de la Coupe du Faso 2017 se dessine progressivement. En attendant de savoir qui de l’EFO ou de l’USFA repartira avec le trophée, l’AS Sonabel s’est classée troisième, en (...)

VACANCY ANNOUNCEMENT # 17/021 : MAINTENANCE & REPAIR TECHNICIAN | The U.S. Embassy in Ouagadougou, Burkina Faso is seeking individuals for the position of one Maintenance and Repair Technician in the Facilities Management Section. Opening (...)

VACANCY ANNOUNCEMENT # 17/022 : PLUMBER FOREMAN | The U.S. Embassy in Ouagadougou, Burkina Faso is seeking individuals for the position of one Plumber Foreman in the Facilities Management Section. Opening (...)

Dérapages d’associations « Koglweogo » au Burkina : L’os à la gorge du pouvoir ! | Le sujet sur les initiatives locales de sécurité, communément appelées « Koglweogo », est de plus en plus remis au goût du jour ces derniers temps par des témoignages, çà et là, (...)

Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 02 août 2017 | Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou, le mercredi 02 août 2017, en séance ordinaire, de 9 H 00 mn à 14 H 30 mn, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Roch Marc (...)

Industries de Bobo-Dioulasso : Les usines meurent sous le poids de la fraude | Le lundi 31 juillet 2017, Paul Kaba Thiéba lors d’un court séjour dans la ville de Bobo-Dioulasso, a visité trois unités industrielles à savoir la société de transformation des noix (...)

Armée burkinabè : Les trois régions militaires ont de nouveaux chefs | Dans un décret datant du mardi 1er août 2017, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a procédé à la nomination d’Officiers supérieurs à la tête des trois Régions militaires. (...)

Société minière SEMAFO-Mana : La section syndicale dénonce un climat social délétère | Ceci est une lettre de la section SYNTRAGMIH, SEMAFO-MANA sur la situation au sein de la mine sur le climat social dont nous avons reçu (...)

Universités publiques burkinabè : Les inscriptions et orientations en ligne à compter de l’année académique 2018-2019 | Une application dénommée « Campus Faso » va permettre aux nouveaux bacheliers de pouvoir choisir leurs options et faciliter, également les inscriptions dans les universités (...)

Football : Le Président de la CAF en visite au Burkina | Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, effectuera du 3 au 6 Aout 2017, une visite de travail, au Burkina. Une rencontre avec les membres du Comité (...)

Le Présimètre : La nouvelle plateforme de veille citoyenne lancée par Diakonia et Water Aid | Le présimètre, la nouvelle plateforme de veille citoyenne pour l’imputabilité politique et la redevabilité socio-économique a été lancé ce mercredi 2 août 2017 à Ouagadougou au cours (...)

Tentative de coup d’Etat de septembre 2015 : Eddie Komboïgo blanchi par la justice | En liberté provisoire depuis le 30 mai 2016, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboigo, est désormais libre de ses mouvements et exempt de tout (...)