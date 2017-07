OXFAM recrute un PROGRAM OFFICER

PROGRAM OFFICER

Citoyenneté Active & Réduction des Inégalités

OBJECTIF / MISSION DU POSTE

L’objectif du présent poste est de définir et mettre en œuvre la/les stratégies du Programme citoyenneté active et réduction des inégalités du pays conformément au cadre des politiques et stratégies de Coopération internationale d´Oxfam International et des stratégies définies dans la planification de pays, les orientations stratégiques régionales, thématiques et de cofinancement pour assurer le meilleur niveau possible de qualité technique, d’efficience et de répercussions des programmes et projets.

PRINCIPALES RESPONSABILITES

Les responsabilités et rôles principaux liés au poste sont les suivants :

Planification-gestion des projets : 25%

Analyser la viabilité technique et économique des propositions des projets présentés afin d’assurer leur pertinence et cohérence selon les besoins du pays et selon la mission et les objectifs institutionnels de l’organisation Partenaire et d’Oxfam au Burkina Faso ;

Apporter toute la documentation nécessaire pour que le responsable de programme puisse évaluer le projet et le soumettre à la direction pays pour l’approbation du projet ;

Garantir la réalisation des sollicitudes de cofinancement afin de respecter les contenus, les formats ainsi que les délais ;

Participer au processus de planification stratégique du programme du pays pour la définition du cadre conceptuel des actions prévues par Oxfam dans le pays ;

Suivre le travail du partenaire tout au long du projet (planification, réalisation, mesure, évaluation et apprentissage) afin de vérifier les difficultés/ performances et réaliser des recommandations pertinentes du point de vu technique, méthodologique et financier ;

Planifier et solliciter les dépenses du projet/ programme des partenaires et fournisseurs afin d’assurer l’exécution des transferts aux partenaires selon les accords et contrats avec les fournisseurs ;

Elaborer et réaliser un suivi de la mise en œuvre des processus d’audit et d’évaluation. La réalisation est faite selon ce qui a été établi dans le cadre des accords des projets ;

Superviser et contrôler l’élaboration, l’exécution et l’évaluation des projets pour assurer la satisfaction des besoins des bailleurs de fonds et des objectifs d’Oxfam au Burkina Faso ;

Contribuer à l´élaboration des TdR pour l´emploi des consultants et consultantes et les visites d´échanges ;

Assurer la responsabilité générale du suivi et de la production des rapports périodiques dans les délais convenus ;

Garantir et superviser la bonne gestion des ressources économiques des projets pour respecter les délais planifiés de chacun des paiements correspondants ;

Participer au processus de planification du pays pour apporter toutes les connaissances et vision stratégique du travail avec les projets/programmes du pays.

 Contrôle et redevabilité : 25%

Réviser les rapports narratifs, financiers et d’évaluation provenant des partenaires afin de garantir la qualité et la cohérence de leurs contenus selon les directives institutionnelles, pouvant ainsi élaborer le produit final si le niveau de complexité du bailleur de fonds le permet ;

Gérer et garantir l’envoi au siège de toute l’information ainsi que des documents concernant le projet en vue de respecter les besoins des bailleurs de fonds et d’Oxfam au Burkina Faso. (SAP) ;

Participer aux études, audit et évaluation des projets/programmes.

 Gestion du cadre partenarial du programme : 25%

Assurer la consolidation institutionnelle des partenaires locaux aussi bien sur le plan technique que de la gestion pour améliorer leurs compétences et leur développement et ainsi contribuer de manière plus efficace et efficiente aux objectifs institutionnels ;

Améliorer les rapports et établir des liens de solidarité au sein et entre les partenaires

Participer aux rencontres de concertation entre les différents partenaires du programme ;

Représenter Oxfam au Burkina Faso devant les acteurs externes et organismes officiels. Cela pour soutenir la direction du pays, en tenant compte de son expérience et connaissance des projets qui se gèrent dans le pays.

 Renforcement des capacités des partenaires et bénéficiaires : 20%

Proposer, mettre en œuvre et évaluer le processus de développement et formation des partenaires dans le cadre technique et de gestion afin de contribuer à la mise en œuvre effective des actions prévues dans le cadre des projets ;

Appuyer les partenaires pour renforcer leurs capacités dans la programmation, le suivi, le contrôle, l´évaluation et l´analyse de l´impact, de façon participative ;

Organiser et faciliter des ateliers de formation entre les bénéficiaires ;

Développer des outils pour identifier les besoins en formation pour les ONGs locales (associations communautaires).

 Autres : 5%

Participer et contribuer à d’autres projets transversaux dans le pays et la région ou dans des institutions considérées pertinentes par le Directeur Pays ;

S’engager avec l’objectif général et les politiques d’OXFAM ainsi qu’avec la promotion des droits des femmes et des intérêts des populations marginalisées.

PROFIL REQUIS

Formation universitaire, de niveau minimum BAC+4 liée aux sciences économiques, finances, sciences sociales, comptabilité, etc. ;

Expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans à un poste similaire dans le secteur des ONG et/ou de la Coopération Internationale ;

Connaissance de la réalité du pays et de ses lois basiques ;

Connaissance de la coopération / action humanitaire ainsi que des ONGs locales ;

Connaissance en formulation, suivi, contrôle et évaluation des projets ;

Connaissance en suivi financier ;

Bonne connaissance des enjeux de la décentralisation et de la gouvernance locale ;

Connaissance de base des concepts genre et développement ;

Connaissance et maniement des programmes informatiques (Office, Excel, Power Point, Outlook, SAP) ;

Maîtrise d’au moins une des langues locales les plus parlées au Burkina Faso (Dioula, Mooré, Fulfuldé).

Engagement avec la protection des droits humains et notamment les droits des femmes et des personnes ou groupes marginalisés, et avec l’intégration de cet engagement comme fil directeur dans tous les aspects du travail de notre organisation ;

La connaissance de la gestion administrative et comptabilité est souhaitée ;

La connaissance de l’Anglais ou de l’Espagnol est un atout.

APTITUDES ET CAPACITES

• Rigueur et sens de l’organisation ;

• Capacité de planification ;

• Bonne capacité d’influence

• Capacité d’analyse stratégique

• Communication facile ;

• Capacité à construire des relations

• Aptitude à travailler sous pression et en équipe ;

• Conscience de soi

• Sens de l’humilité et de l’écoute

• etc.

CONDITIONS GENERALES

Nouveau poste / remplacement : Nouveau poste

Niveau Hay : 8

Pays et lieu de travail : Burkina Faso / Ouagadougou avec des déplacements sur le terrain

Date de début : Septembre 2017

Durée de la mission : six (6) mois avec possibilité de renouvellement

COMPOSITION DES DOSSIERS

Une lettre de motivation adressée au Directeur Pays ;

Un CV détaillé actualisé avec une photographie incorporée et indiquant les contacts (téléphone, email) de trois (3) personnes de référence ;

Les photocopies des diplômes et attestations.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier de candidature à l’adresse email infoburkina@Oxfamintermon.org ou déposer au Secrétariat du Directeur Pays à Ouagadougou, immeuble sis à la Zone du Bois ; téléphone 00(226) 25362068, 10 BP 13491 Ouagadougou 10. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 4 août 2017 à 13H.

Recommandation pour les candidatures par mail :

Préciser l’objet du mail : « candidature au poste de Program Officer/Citoyenneté Active et Réduction des Inégalités » ;

Regrouper l’ensemble des documents dans un répertoire unique portant les noms et prénoms du candidat.

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

NB : les candidatures féminines sont fortement encouragées