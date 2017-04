Avis de recrutement d’un Directeur/trice Technique pour le compte du projet Résilience et Croissance Économique au Sahel –Résilience Renforcée (REGIS-ER)

TITRE DU POSTE : Directeur/trice Technique

SUPERVISEUR : Chef du Projet

PROJET : Résilience et Croissance Économique au Sahel –Résilience Renforcée (REGIS-ER)

POSTE D’AFFECTATION : Niamey, Niger

RESUME DESCRIPTIF DU POSTE

Le/La Directeur/trice Technique assure le leadership de, et dirige, l’équipe technique du projet REGIS-ER et assure l’intégration du programme ; il est aussi chargé de coordonner les équipes de mise en œuvre et de promouvoir l’apprentissage et la gestion des connaissances au niveau du projet et de l’organisation.

Le/La Directeur/trice Technique supervise une équipe chargée de fournir une assistance technique spécialisée, une assurance qualité, et un soutien stratégique dans tous les domaines techniques et programmatiques de REGIS-ER. En tant que catalyseur et moteur de l’équipe technique et du projet, le/la Directeur/rice Technique doit identifier et intégrer des concepts novateurs. Et il/elle doit utiliser des mécanismes d’apprentissage fondés sur des données probantes qui permettent à REGIS-ER d’atteindre des niveaux de qualité programmatique, d’apprentissage et de partage, de visibilité et de leadership conceptuel plus élevés.

Le/La Directeur/rice Technique s’assure que les activités du projet sont en parfaite harmonie avec les principes et les valeurs éthiques de NCBA CLUSA, en particulier avec l’Approche de CLUSA, ainsi qu’avec les politiques et réglementations fédérales applicables des États-Unis, et les procédures organisationnelles qui s’y rapportent.

On s’attend à ce que le/La Directeur/trice Technique consacrer entre 25% à 30% de son temps de travail à voyager au Niger et au Burkina Faso, et éventuellement dans la sous-région.

Le/La Directeur/trice Technique sera supervisé/e par le Chef du Projet et travaillera en étroite collaboration avec le Chef de Projet Adjoint, le Représentant Pays au Burkina et l’équipe REGIS-ER. On s’attend à ce qu’il/elle travaille d’une manière positive et professionnelle avec ses collègues, des partenaires, et des bénéficiaires, etc.

RESPONSABILITÉS

Stratégie et planification (environ 25%)

• S’assurer que les opérations locales sont conformes aux objectifs du projet.

• Participer aux réunions de l’équipe de leaders/cadres du projet et mettre en œuvre des actions de suivi.

• Élaborer des stratégies pour l’intégration technique au niveau du programme.

• Jouer le rôle d’interface avec le Département Admin./Finance, en vue de résoudre tout éventuel goulet d’étranglement et d’améliorer l’efficience au niveau de la mise en œuvre du programme.

Supervision technique et assurance qualité (environ 40%)

• Fournir une supervision formative de l’équipe technique (c.-à-d. fournir un coaching).

• Évaluer et affiner les activités techniques et diffuser les leçons apprises, identifier les bonnes pratiques au sein du projet et au niveau des partenaires, ainsi que d’autres organisations/projets semblables.

• Fournir une assistance technique spécialisée selon les besoins, un contrôle effectif de la qualité et un soutien stratégique adéquat.

• Servir de ressource technique clé pour les Coaches Techniques et les Gestionnaires de Programmes, et les appuyer dans l’intégration de leurs programmes et activités.

• Intégrer la « mise en œuvre basée sur des faits » [= evidence-based implementation], qui permettra au personnel du projet à tous les niveaux, d’observer, analyser et s’adapter de manière efficace et continue aux environnements dynamiques du projet (c’est-à-dire, au fur et à mesure que le contexte opérationnel relatif à chaque activité majeure du projet évolue).

• Superviser directement ou indirectement une équipe de Coaches Techniques, notamment dans les domaines suivants : la planification de la performance et la définition d’objectifs ; un soutien et un feedback continus, les évaluations.

• Se déplacer dans les zones d’intervention du projet au Niger et au Burkina Faso pour superviser la qualité technique du projet et fournir un appui-conseil, au besoin.

Formation et gestion des connaissances (environ 30%)

• Documenter les connaissances techniques et assurer leur mise en application et assurer la formation et le renforcement des capacités du personnel du projet et des partenaires.

• Soutenir le Responsable de l’Unité Suivi-Évaluation afin de promouvoir l’apprentissage et le savoir à travers le projet.

• Améliorer la qualité des rapports d’activités périodiques et techniques (par ex., l’édition).

• Documenter et partager les réussites et les leçons apprises sous forme de rapports de projets, de publications et de présentations.

Représentation (environ 5%)

• Représenter, au besoin, REGIS-ER et NCBA CLUSA auprès des donateurs, des parties prenantes clés et des gouvernements du Niger et du Burkina Faso.

• Collaborer avec des principales parties prenantes, y compris le gouvernement du Niger et celui du Burkina Faso et les partenaires institutionnels.

QUALIFICATIONS

• Une Maîtrise dans un domaine technique tel que le Développement International, le Développement Rural, l’Administration Publique et/ou toute autre matière pertinente (santé publique, agriculture, gestion des ressources naturelles).

• Une expérience professionnelle minimale de 15 ans, y compris 5 années de travail dans les programmes de développement international en Afrique de l’Ouest, de préférence au Niger et/ou au Burkina Faso.

• Parler/Comprendre et écrire/lire couramment l’anglais et le français.

• Une expérience significative dans les domaines liés aux secteurs principaux de REGIS-ER : les moyens de subsistance [= livelihoods], la sécurité alimentaire intégrée, la nutrition, la réduction des risques de catastrophe et/ou la gouvernance.

• Une expérience démontrée dans les domaines de Gestion des Connaissances et du Suivi-Evaluation, et de conception/mise en place de mécanismes d’apprentissage basés sur les preuves.

• Une expérience dans le renforcement des capacités et de la facilitation.

• Etre familier avec les procédures/politiques et règlements de l’USAID.

• Une expérience dans un poste technique de niveau senior et/ou dans un poste de haute responsabilité au niveau de la gestion d’un projet de l’USAID.

• Une expérience comme interface avec les bailleurs de fonds et les représentants du gouvernement du pays d’accueil.

• Une capacité démontrée de travailler de manière autonome avec un minimum de supervision, d’assumer de lourdes responsabilités, de prioriser les tâches, de respecter des délais, et de faire preuve de discernement sur le plan professionnel.

• D’excellentes compétences interpersonnelles et en communication, et la capacité de travailler de manière harmonieuse et productive avec des collègues dans tous les départements du projet.

• D’excellentes compétences rédactionnelles en français et en anglais.

• Une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook, etc.).

• Une capacité de résoudre des problèmes pratiques dans un environnement de travail complexe en tenant compte de nombreuses variables.

COMMENT POSTULER

Voici les instructions pour ceux/celles qui voudraient postuler :

1. Accédez au site www.ncba.coop

2. Mettez votre curseur sur « CAREERS ». Vous verrez « Career Center » en dessous. Cliquez sur ce lien vers notre « Career Center ».

3. Sélectionnez/Cliquez sur « Technical Director » parmi les offres d’emploi (postes).

4. Cliquez sur « APPLY ».

5. Cliquez sur « REGISTER NOW » si vous êtes un nouvel utilisateur (« First Time User »).

6. Une fois que vous sélectionnez « REGISTER NOW » comme nouvel utilisateur, suivez les instructions qui suivront. (Vous téléchargerez votre curriculum vitae (« RESUME ») et votre lettre de motivation au cours du processus.)

La date limite de dépôt des candidatures est le 5 Mai 2017

Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une interview seront contacté(e)s. Pas d’appel téléphonique, s’il vous plaît.