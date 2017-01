Programme de formations continues 2017

FINANCES PUBLIQUES THEMES PERIODES LIEU COUTS (F CFA) Programme International de formations en Evaluation du Développement (PIFED) 13 au 24 mars ENAREF/Ouagadougou (co-organisée avec l’ENAP du Canada) 1 500 000 Gestion financière et comptable des projets et programmes 27 au 31 mars Ouagadougou 500 000 Procédures de passation et d’exécution des marchés publics 24 au 28 avril Koudougou 500 000 Fiscalité minière 05 au 09 juin Ouagadougou 500 000 Partenariat public-privé : cadre règlementaire et institutionnel 03 au 14 juillet Koudougou (co-organisée avec Afrique compétences 1 500 000 La gestion fiscale des marchés publics et autres contrats exonérés: Préparation de dossier d’appel d’offre à l’exécution du marché 18 au 22 septembre Ouagadougou 500 000 Comptabilité matière et gestion des immobilisations 23 au 28 octobre Koudougou 500 000 Contrôle physique de l’exécution du budget de l’Etat : conciliation entre exécution financière et exécution physique 04 au 08 décembre Kombissiri 500 000 DECENTRALISATION Elaboration et exécution des budgets locaux 11 au 15 septembre Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou 500 000 Gestion de la fiscalité locale : impôts locaux et taxes communales 20 au 24 novembre Bobo-Dioulasso, Koudougou 500 000 MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Conception et pilotage d’un plan de formation 24 au 28 juillet Koudougou 500 000 Management du changement et gestion des crises 14 au 26 août Casablanca (co-organisée avec Afrique Compétences) 3 000 000 INFORMATIQUE Microsoft ACCESS 29 mai au 02 juin Ouagadougou 500 000

NOS MASTERS

Master Analyse et Politiques Economiques (APE)

Master Fiscalité et Gestion de l’Entreprises (FGE)

Master gestion du cycle des marchés publics

Master audit et contrôle de gestion basé sur le risque dans le secteur public

NB : L’ENAREF reste à la disposition de toute structure qui le souhaite, pour la mise en œuvre de son plan de formation continue ainsi que des formations à la carte sur des thèmes ne figurant pas sur le présent programme.

Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter au (+226) 70 55 23 23/78 00 85 52/73 33 33 23. E-mail : drfc_enaref@yahoo.fr.

