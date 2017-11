Journée mondiale des toilettes : Sika Kaboré invite à sauver la dignité de la jeune fille et de la femme

Dimanche 19 novembre, ce sera la journée mondiale des toilettes. A Ouagadougou, elle a été célébrée autour du thème « construire des toilettes, une responsabilité citoyenne afin de préserver la dignité de la jeune fille et de la femme », ce samedi 18 novembre à travers un cross populaire auquel l’épouse du Président du Faso, Sika Kaboré, a pris part. Cette célébration a été l’occasion pour cette dernière de faire un plaidoyer où elle a invité toutes bonnes volontés à construire des latrines pour leurs proches.

C’est au pas de course qu’a commencé la célébration de la journée mondiale des toilettes à Ouagadougou. En effet, réunis à la place des cinéastes, lieu de départ du cross, première dame, épouses de membres du gouvernement, forces de défense et de sécurité et autres, ont fait le tour de la place de la révolution en contournant vers le siège de la sonabel (société nationale burkinabè de l’électricité) pour finalement revenir à leur lieu initial de départ.

Pour Ambroise Ouédraogo, ministre de l’eau et de l’assainissement, cette journée est l’occasion de marquer une halte pour s’intéresser à la question de l’assainissement

Pour le ministre de l’Eau et de l’assainissement, Ambroise Ouédraogo, la question de l’assainissement au niveau international est cruciale, d’où l’intérêt d’une telle journée afin de porter une attention particulière à cette question. Elle a soutenu par ailleurs que le cross populaire de ce jour entre dans le cadre de la célébration en différé de ladite journée internationale à Tibga, commune situé dans la région de l’est le vendredi 24 novembre prochain.

Mme Sika Kaboré, épouse du président du Faso et marraine du lancement de la campagne Fasotoilettes, a profité de la célébration de cette journée internationale pour inviter toutes les bonnes volontés à construire des latrines pour leurs proches en souscrivant à ladite campagne. Car c’est ainsi que pourra être réduit le besoin de toilettes familiales qui est d’environ 1 600 000 et de parvenir au rendez-vous de la dignité en 2030 tel que prévu par le PNDES.

Sika Kaboré, épouse du Président du Faso, a invité les bonnes volontés à construire des toilettes pour leurs proches

Elle a en outre rappelé le grand retard accusé par le Burkina Faso en matière d’assainissement. A ce propos, il ressort que le taux national d’accès à l’assainissement des familles est de 19% dont 36% en milieu urbain et 13% pour le rural.

La célébration de la journée mondiale des toilettes à Ouagadougou s’est terminée avec la visite de la première dame dans les stands des structures engagées dans la lutte pour un environnement assaini pour tous au Burkina Faso.

Tambi Serge Pacôme Zongo (Stagiaire)

