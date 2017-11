Numérique : La Commission de l’informatique et des libertés(CIL) prêche dans les établissements de Léo pour un meilleur usage des TIC

Dans le cadre de sa campagne d’éducation au numérique, la CIL (Commission de l’informatique et des libertés) a rencontré les élèves des lycées et collèges de Léo, département burkinabé situé dans la province de la Sissili et dans la région du Centre-Ouest. Il s’est agi d’entrer de jeu pour la commission de présenter l’institution et par la suite de sensibiliser ces derniers sur les risques liés à l’usage désordonné des TIC. C’était ce jeudi 16 novembre, à l’hôtel de ville de ladite localité.

C’est en présence du haut-commissaire de la province, Abraham Somdo, que le vice-président de la CIL, Bienvenue Bakiono, a ouvert la campagne de sensibilisation au profit des élèves des collèges et lycées de Léo. Pour lui, débuter cette campagne de sensibilisation dans le chef-lieu de la Sissili avec les jeunes se justifie par le fait que la jeunesse représente cette frange de la population la plus vulnérable s’agissant de l’utilisation de l’outil informatique et de tous ce qui s’y affèrent. « Il est donc important pour nous de commencer par les plus jeunes afin de les inculquer les bons réflexes pour que l’avenir soit plus radieux », a en outre laissé entendre M. Bakiono. Avant donc le démarrage effectif de la sensibilisation, il était de bon ton pour la CIL de se présenter.

Brève présentation de la CIL

Bienvenue Bakiono, vice-président de la CIL

De la présentation qui a été faite, il est ressorti que la CIL (Commission de l’informatique et des libertés) est une autorité administrative indépendante créée par la loi n°010-2004/AN du 20 avril 2004 portant protection des données à caractère personnel. C’est une commission qui est composée d’un collège de neuf membres nommés en conseil des ministres. Elle a entre autres pour mission d’informer les personnes de leurs droits et obligations en matière de données à caractère personnel et de protéger ces droits.

Inculquer les bons réflexes

Une conférence a été animée au profit des élèves de la province afin d’inculquer les bons réflexes. Ces derniers ont pu, à travers une projection de plusieurs séquences de vidéos et d’images, être informés des dangers liés à l’utilisation désordonnée des TIC.

Ousseni Dialla, juriste à la Commission de l’infortmatique et des libertés, conférencier du jour

Selon le conférencier Ousseni Dialla, juriste à la CIL, les vols de données personnelles, l’arnaque, le harcèlement et le détournement de mineurs sont entre autres dangers que peuvent encourir les individus utilisant internet d’une manière désordonnée. L’objectif étant donc de sensibiliser, il n’a pas manqué de prodiguer des conseils pour un usage responsable et sécurisé de la bulle internet. Il leurs a été demandé de ne pas accepter toutes les invitations sur les réseaux sociaux. Et surtout, de se garder d’exposer leur vie privée sur internet.

Un jeu de questions-réponses, où l’on a pu s’assurer de la bonne réception du message, a mis fin à la conférence et a permis d’annoncer une autre étape de la sensibilisation au traitement des données personnelles au profit, cette fois-ci, des cadres de la province.

Tambi Serge Pacôme Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net