Journalisme mobile : En route pour la création d’une communauté

Du journalisme de qualité réalisé à l’aide d’un smartphone. Telle est la définition du mobile journalism, selon Sébastien Martineau, formateur à Deutsche Welle Akademie. En binôme avec Romaine Raïssa Zidouemba du RIJ, il a livré les rudiments de cette nouvelle manière de faire du journalisme qui allie préparation, création, concision et professionnalisme.

Désormais Apollinaire de l’Agence d’informations du Burkina (AIB), Abdoulaye de la radio Ouaga Fm ou encore Balguissa de Ecodafrik verront ce « couteau suisse » qu’est le smartphone sous un autre angle. Les vidéos aussi. Au cours de cette formation qui a été beaucoup plus pratique, les participants, une dizaine, ont appris quelques tuyaux du smartphone afin de tourner et monter des vidéos sur l’application mobile PowerDirector disponible sur Play Store. Ils ont également été initiés à l’utilisation des réseaux sociaux et applications (Twitter, Instagram, Périscope, etc).

Des pneus de la discorde à l’invasion des vendeurs ambulants dans les maquis en passant par le stationnement anarchique des véhicules et les dépôts d’ordures dans les cimetières, les participants à cette formation ont abordé divers sujets en rapport avec le journalisme sensible aux conflits, une spécialité du RIJ qui a créé à cet effet le site www.paxsahel.com.

Qu’ils soient de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou de la presse en ligne, les journalistes doivent s’adapter en intégrant au quotidien la pratique du journalisme mobile. Et ces cinq jours de partage ont permis aux journalistes de mieux cerner le challenge. Ainsi-ont-ils décidé de créer une communauté pour le mobile journalism afin de garder le contact, se donner des idées et partager les nouvelles trouvailles et astuces dans ce domaine qui grouille d’opportunités.

