Énergie Renouvelable au Burkina Faso : Un atelier pour mieux outiller les acteurs œuvrant dans la formation technique et professionnelle

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Voix pour le Changement », l’Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES Caritas Dédougou), en collaboration avec SNV Burkina (Organisation Néerlandaise de Développement), l’Association de Gestion des Ressources naturelles et de la Faune de la Comoé-Léraba (AGEREF/CL) et le Centre Écologique Albert Schweitzer du Burkina Faso (CEAS Burkina) a organisé le vendredi 17 novembre 2017 à Bobo-Dioulasso, un atelier national de plaidoyer auprès des acteurs œuvrant dans la formation technique et professionnelle pour le développement des filières de formation en énergie renouvelable (ER).

Cet atelier national de plaidoyer se déroule dans le cadre du projet « Voix pour le changement », un projet mis en place par le Ministère Néerlandais des Affaires Étrangères (DGIS), afin de permettre aux Organisations de la Société Civile (OSC) d’exprimer plus efficacement des points de vue alternatifs ou dissidents dans un contexte dynamique et de plus en plus global. Ainsi, au Burkina Faso, le projet est coordonné par l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV).

Le présent atelier qui regroupe environ une soixantaine de personnes concerne l’ensemble des acteurs de l’enseignement et des formations techniques et professionnelles intervenant dans la formation sur les filières d’énergie renouvelable au Burkina Faso. Il vise, ainsi, un meilleur accès des ménages aux services d’énergies renouvelable de qualité.

Pour l’Abbé Jean Paulin Ki, secrétaire exécutif de l’OCADES Caritas Burkina à Dédougou, l’objectif général de cet atelier est de permettre aux acteurs du secteur de l’enseignement et des formations techniques et professionnelles, de s’approprier les objectifs du plaidoyer des OSC de la thématique énergie renouvelable en vue de contribuer activement à l’amélioration de l’offre de formation de niveau intermédiaire en énergie renouvelable dans notre pays.

« Au cours de cet atelier, plus spécifiquement, il s’agira de présenter aux participants le programme « Voix pour le Changement », les objectifs du plaidoyer menés par des OSC de la thématique « Énergie Renouvelable » ainsi que les actions déjà réalisées au cours de l’année 2017. Il sera question également de présenter les preuves qui justifient la faiblesse de l’offre de formation en Énergie Renouvelable de niveau intermédiaire sur le marché local (région et communes), les conséquences sur la qualité des services d’énergie renouvelable, ainsi que des opportunités existantes pour le développement des filières de formation ; de susciter l’engagement des acteurs de la formation technique et professionnelles pour le plaidoyer Énergie Renouvelable et échanger avec eux sur la nécessité d’une meilleure organisation en vue de défendre leurs intérêts », a-t-il indiqué.

Ainsi, à travers cet atelier, l’OCADES Caritas Dédougou s’engage auprès de la SNV à apporter un changement qualitatif en matière d’accès à l’énergie renouvelable au Burkina Faso.

A la fin de l’atelier, un rapport reprenant les principales conclusions et recommandations, ainsi que la feuille de route sera produit et transmis à l’ensemble des participants

Romuald Dofini

Lefaso.net