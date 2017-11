Zimbabwe : Doit-on s’attendre à un accord à l’issue de la négociation ?

Dans l’optique d’une sortie de crise au Zimbabwe, deux émissaires et un médiateur dépêchés par le président sud-africain, Jacob Zuma, prennent part, depuis hier 16 novembre 2017, à des pourparlers avec le président Robert Mugabe et les frondeurs. L’Union africaine a confié le dossier à l’Organisation sous-régionale d’Afrique australe, qui annonce la tenue d’un « sommet extraordinaire urgent » à une date à préciser.

Le président Robert Mugabe qui a rencontré, jeudi après-midi, le chef de l’armée ainsi que les deux envoyés spéciaux de l’Afrique du Sud et un médiateur, n’a rien cédé aux putschistes. « Ils se sont rencontrés aujourd’hui. Il a refusé de démissionner, je pense qu’il essaie de gagner du temps », poursuit une source sous le couvert de l’anonymat. Les négociations se poursuivent toujours. Aussi, le désir tant chanté de voir le plus vieux chef d’Etat en exercice dans le monde, 93 ans, quitter le pouvoir et passer la main se complique davantage avec la division de l’opposition au Zimbabwe.

Mais qu’à cela ne tienne « les militaires, eux, à l’image de leur chef, ne demandent pas la peau du vieux héros de l’indépendance. Ils refusent juste de voir son épouse Grace Mugabe lui succéder ». Pourtant, la première dame est plus que motivée à succéder son époux président. « Je dis à M. Mugabe : vous devriez (...) me laisser prendre votre place », avait-elle lancé devant des milliers de personnes dans un stade de Harare, le dimanche dernier. « Il lui sera difficile de remonter la pente. Tout son pouvoir lui vient de son mari et s’il devient une marionnette aux mains des militaires, elle est finie », a expliqué à France 24 Daniel Compagnon, professeur à Sciences-Po Bordeaux.

Présent aux négociations, le confident de Robert Mugabe a confié au site internet du quotidien gouvernemental The Herald, qu’ils ont mis la main sur plusieurs des criminels, tandis que d’autres sont toujours en fuite. Au nombre des personnes arrêtées, figurent le directeur adjoint des renseignements, les ministres de l’Education et de l’administration territoriale, et des Finances, Ignatius Chombo. Selon la presse zimbabwéenne, 10 millions de dollars auraient été saisis chez M. Chombo. Des proches de l’épouse du chef de l’Etat auraient également été arrêtés.

Face à la guerre pour la succession de Robert Mugabe, le Zimbabwe a fait l’objet d’une réunion extraordinaire de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADEC), au Botswana le jeudi 16 novembre 2017. Il s’agit d’une réunion de la Troïka avec les ministres des Affaires étrangères de l’Angola, de la Tanzanie, de la Zambie ainsi que de l’Afrique du Sud, dont le chef de l’Etat est le président en exercice de la SADEC. L’organisation régionale a également annoncé la tenue d’un « sommet extraordinaire urgent », mais sans préciser la date.

Et ce jour, 17 novembre 2017, « Comrade Bob » a fait sa première apparition publique depuis le coup de force de l’armée, lors d’une cérémonie de remise de diplômes universitaires à Harare. « Vous voyez le chef de l’Etat est libre, nous n’avons pas suspendu la Constitution. Nous sommes en discussion, en négociation ». L’ancien vice-président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa est de retour au Zimbabwe, a-t-on appris. « Oui, il est de retour », a ainsi confirmé sous couvert de l’anonymat une source proche des putschistes.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net

Sources : RFI, Jeune Afrique