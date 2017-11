Ministère de l’Economie : Plus de 1147 milliards de FCFA de recettes intérieures recouvertes au troisième trimestre de l’année 2017

« Le développement des ressources humaines du MINEFID : quelles stratégies pour plus d’efficacité et de performance dans l’atteinte des résultats ? » C’est sous ce thème central que se tient la deuxième session de l’année 2017 du CASEM du ministère de l’Economie, des finances et du développement.

Lors de la première session tenue le 28 avril 2017, a rappelé la ministre Rosine Sori/Coulibaly, il a été officiellement lancé l’élaboration du Plan stratégique du ministère, cela pour doter son secteur d’un cadre stratégique qui lui permette de contribuer efficacement à la réalisation du PNDES et de faciliter l’implantation du budget-programme, grâce aux programmes de transformation institutionnelle et organisationnelle à opérer.

« Au terme du processus, nous pouvons raisonnablement affirmer que l’objectif est atteint », a-t-elle indiqué. Cela grâce à une démarche inclusive et participative ayant regroupé plus 500 acteurs, ce qui a permis au ministère de se doter d’un projet de document du Plan stratégique 2017-2021. Ce projet sera examiné et adopté au cours de ce CASEM.

Selon la ministre Sori, ce Plan stratégique devrait servir de référentiel fédérateur pour toutes les interventions au sein de son département, d’où son invitation aux participants à prendre, comme défi personnel, la mise en œuvre de cet outil de management stratégique qui passe en grande partie par la disponibilité des ressources humaines compétentes et motivées. Et comme pour jeter les bases de cette session, une démarche de gestion optimale des ressources humaines du ministère pour plus d’efficacité sera présentée, ainsi que la présentation d’une réflexion prospective sur le processus de formation des agents du ministère et le renforcement des capacités par l’Ecole nationale des régies financières (ENAREF).

Egalement, au cours de cette session, le Plan de travail annuel (PTA) 2017 au 31 octobre 2017 et le PTA 2018, seront examinés et adoptés. Déjà au 31 octobre 2017, la mise en œuvre du PTA 2017 avait un taux d’exécution physique d’environ 70%. La ministre a bon espoir que le taux de 80% sera franchi, d’ici la fin de l’année. Au nombre des résultats énumérés, l’on peut retenir : la création de la caisse de dépôt et de consignation et de la banque pour le financement de l’agriculture ; l’adoption du guide méthodologique d’élaboration des politiques sectorielles ; la mise en place du projet d’appui au développement local (PADEL). Il ne faut pas oublier d’ajouter le recouvrement des recettes intérieures au profit du budget de l’Etat de plus de 1147 milliards de FCFA (80% de l’objectif annuel) en fin octobre 2017, soit une progression de 12,4% par rapport à la même période en 2016 en ce troisième trimestre de l’année, ce qui représente une marge de 127,12 milliards de FCFA.

Marcus Kouaman

Lefaso.net