L’ancien président affirme également qu’il a toujours recherché « la paix par la médiation et le dialogue », et que son action dans « cette région ultra-sensible du Sahel et du Sahara »est reconnue « partout et par tous ».

Compaoré, qui indique que « l’union sacrée » est une « exigence absolue » en matière de terrorisme, souligne aussi les « efforts effectués » par son successeur qu’il « respecte », Roch Marc Christian Kaboré.

Lefaso.net

Jeune Afrique