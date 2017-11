Projet Filets Sociaux : Des enquêteurs mécontents manifestent leur ras-le-bol

Les agents du Projet Filets sociaux ont vécu une journée chaude le mercredi 15 Novembre 2017. Et pour cause, des jeunes recrutés pour une enquête y ont fait l’état de siège pour réclamer leur dû. A l’issue des négociations, une solution a été trouvée et ils seraient payés le mercredi 22 novembre 2017.

Chaude ambiance devant les locaux du Projet Filets sociaux situés à Ouaga 2000. Des jeunes, enquêteurs des ménages, à coups de sifflets, de klaxons, se sont fait entendre toute la journée du mercredi 15 novembre dernier. Allant même jusqu’empêcher le personnel de sortir.

A notre arrivée aux environs de 16h, le vacarme se faisait de plus belle. « Il ne rentre pas », lance un des manifestants lors qu’il nous a vu. Après les présentations, nous obtenons le feu vert. « Lui, il est là pour nous arranger. Laissez-le rentrer », rectifie un autre.

Mais avant de nous introduire dans la cour, un entretien avec les « nouveaux maîtres des lieux » s’impose. « Le mouvement d’humeur est consécutif à un arriéré de paiement qui court depuis cinq mois », raconte Rachid Traoré, le porte-parole des manifestants.

Une enquête difficile sur le terrain

Tout serait parti d’une enquête commanditée par le Projet Filets sociaux auprès de ses ménages bénéficiaires. Pour exécuter le travail, le Projet s’attache les services du cabinet Afet-Burkina de Bakouan Bassana Dieudonné. « Le contrat consistait à énumérer et enquêter 370 ménages dans la province du Koulpelgo (Ndlr, chef lieu : Ouargaye). Après notre recrutement, nous avons été déployés sur le terrain sans contrat. Après douze jours de travail, nous nous sommes rendu compte que l’état du terrain qui nous avait été fait était différent de la réalité. Les moyens logistiques qui nous avaient été promis n’étaient pas tous acquis », renchérit Rachid Traoré.

Les enquêteurs informent leur employeur des réalités du terrain et demandent que les conditions soient améliorées. Mais la réponse de M. Bakouan les laisse pantois : « C’est là qu’il nous a dit qu’il avait révisé de façon unilatérale le contrat. Mais nous nous ne reconnaissions pas dans le contrat. Il nous a alors dit que si nous ne sommes pas d’accord, nous pouvons rentrer à Ouagadougou ». Révoltés, les enquêteurs prennent la décision de retourner à Ouagadougou.

Le Projet Filets sociaux entre en jeu

Informés de la situation, les responsables du Projet Filets sociaux décident d’intervenir. Ils organisent une rencontre avec les enquêteurs à Tenkodogo. « Le Projet Filets sociaux, qui est commanditaire du travail, nous a rencontrés à Tenkodogo et nous a demandé de rester finir le travail et qu’une solution allait être trouvée. Pendant deux semaines, nous sommes restés à Tenkodogo et avons mené des pourparlers avec le Projet Filets sociaux. Le cabinet n’a pas été associé aux négociations », a expliqué le Porte-parole des manifestants.

Seulement, une fois le travail achevé le 20 juin 2017, les enquêteurs ne toujours pas rentrés en possession de leurs reliquats de 170 mille francs CFA par personne. « Depuis cette date là, nous ne sommes pas encore rentrés en possession de notre dû. Nous n’avons eu droit qu’à des promesses. Nous avons eu près de dix rencontres avec les responsables du Projet Filets sociaux. Nous avons donc aujourd’hui décidé de venir leur montrer notre mécontentement et exiger notre argent », a ajouté un manifestant.

Une solution trouvée

Pour décanter la situation, les responsables du Projet Filets sociaux émettent un chèque pour le paiement. « Nous leur avons dit que nous allions remettre le chèque au cabinet. Mais les jeunes refusent parce qu’ils disent ne pas être surs qu’ils vont être payés », soutient un des responsables du Projet. Appel est alors fait au directeur général du cabinet Afet-Burkina et la police nationale. Après une entrevue entre les quatre parties, un accord a été trouvé. « Le Projet Filets a remis le chèque au directeur général du cabinet. Il a dit de passer mercredi à son bureau. Nous avons alors demandé de signer un engagement mais on nous a fait savoir que cet engagement n’avait pas une valeur juridique. Nous avons alors pris à témoin le commissariat de police. Si mercredi, nous ne sommes pas payés, nous irons manifester au commissariat », a expliqué Rachid Traoré à ses camarades. L’état de siège a alors été levé et le personnel a pu regagner chez lui.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net