Arrondissement 03 de Ouaga : Des militants contestent des procurations de vote visant la destitution du Maire

Monsieur le haut-commissaire, Nous, militantes, militants, sympathisantes et sympathisants des partis politiques composant le conseil municipal de l’arrondissement 03 venons, par la présente, contester vigoureusement et solennellement, les procurations de vote utilisées le 06 novembre 2017 pour destituer notre camarade, Madame Rainatou OUEDRAOGO née SAVADOGO, de son poste de Maire de l’Arrondissement numéro 3 de Ouagadougou. En effet, le 06 novembre 2017, vous convoquiez une session pour l’examen de la motion de défiance, à la maire de la commune de Ouagadougou et non à celle de l’arrondissement 03.

Qu’est-ce qui justifiait une telle délocalisation de la session, quand on sait que les forces de l’ordre ont toujours assuré avec efficacité toutes les activités du conseil d’arrondissement 3 ?

Monsieur le Haut-Commissaire, le plus inquiétant, c’est le fait que la liste des conseillers ayant examiné la motion comporte 04 procurations gardées secrètes par vos soins. Or, le procès-verbal et la liste de présence de toute session doivent être rendus publics.

Que cachez-vous aux populations de l’Arrondissement 3 de Ouagadougou et aux Burkinabè en général ?

Aucun des 12 conseillers restés loyaux à Madame le Maire, ne reconnaît avoir signé une quelconque procuration. Ils ont signé une déclaration qu’ils ont lue dans plusieurs médias à cet effet, et sont prêts à intenter un procès si leurs noms venaient à figurer sur ces procurations de la honte.

Par contre, vous, M. le Haut-Commissaire, qui devriez préserver la neutralité et l’impartialité de l’administration dans votre ressort territorial, avez pris parti. Dans des entretiens accordés à plusieurs médias, vous avez attesté de l’existence et de l’authenticité des procurations, donc de la validité de la motion de défiance. A quelle juridiction vous vous êtes substitué pour authentifier ces soi-disant procurations ? Etes –vous graphologue de profession ? En vertu de quoi vous donnez-vous le pouvoir de trancher et de juger avec un parti pris aussi flagrant ? Si ces procurations sont aussi authentiques comme vous le dites, pourquoi gardez-vous secret l’identité des signataires ?

Monsieur le Haut-Commissaire, au regard des faits tels que relatés plus hauts, vous vous rendez complice d’une forfaiture dont vous répondrez devant le tribunal de la morale humaine et celui de l’histoire.

Tant que les procurations ne seront pas rendues publiques et leur authenticité prouvée, nous vous rendrons responsable de tout ce qui adviendrait dans l’arrondissement 03. En effet, nous rejetons avec énergie ces procurations fabriquées de toutes pièces et visant à renverser un Maire de l’Opposition.

En l’absence de liste de présence, et surtout de procurations authentifiées, nous disons que le quorum n’a pas été atteint au cours de cette fameuse session.

Dans l’attente d’une réaction claire et surtout d’une transparence autour de cette sombre affaire, nous vous réitérons, Monsieur le Haut-Commissaire, l’expression de notre franche collaboration.

Pour les militants des partis politiques composant

le conseil municipal de l’arrondissement 03,

le porte parole

M. Rabi YAMEOGO

Tel : 70201114.

Ampliation :

Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation,

Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre.