Burkina Faso : Un groupe d’anciens parlementaires pour faire pression pour le jugement de Blaise Compaoré et autres

Un but : lutter contre les crimes impunis pour la vérité, la justice et réconciliation. C’est ce qui a suscité la création de cette organisation dénommée Groupe de Pression pour l’Extradition et le jugement de Blaise Compaoré et Autres » (GPEJ-BCA), à en croire les fondateurs. Il regroupe d’anciens parlementaires burkinabè, de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union du Parlement Africain(UPA), du Parlement Afrique Caraïbe Pacifique-Union Européenne (ACP-UE), du Parlement de la Francophonie. L’association a été présentée à l’opinion dans la matinée de ce jeudi, 16 novembre 2017 à Ouagadougou.

Sur le manifeste, la signature d’Emile Paré (ancien parlementaire de la CEDEAO, du parlement ACP-UE), Janvier Mado Samboué, Adama Zouli Zagré, Abdoulaye Sourgou, Evrard Sorgho, Wiregma Célestin Zoungrana et Charles Sanfo (tous anciens députés du Conseil national de la Transition).

Les géniteurs du GPEJ-BCA évoquent les « raisons et les motivations profondes » qui ont conduit à la création de l’organisation.

Il s’agit de « l’insurrection populaire des 30, 31 octobre 2014, la nécessité de la vérité et de la justice sur les crimes de sang qui l’ont marquée », « l’adoption des résolutions portants portant mise en accusation de l’ancien Président Blaise Compaoré et son gouvernement ainsi que celle de l’ex Ministre délégué à la sécurité du Gouvernement de la Transition Sidi Paré par l’Assemblée nationale de Transition, le Conseil national de la Transition, « les manœuvres judiciaires pour soustraire l’ancien Président Blaise Compaoré du jugement en référence au non-lieu annoncé publiquement par le Procureur de la Haute cour de justice ainsi que les tripatouillages ayant conduit à l’annulation des mandats d’arrêt contre Compaoré et autres dans le cadre du coup d’Etat manqué du 16 septembre 2015 », « la nécessité d’accélérer le processus de réconciliation nationale par le règlement diligent des étapes préalables que sont la vérité et la justice », « l’impatience de notre peuple et ses composantes jeunes, femmes, société civile de voir la manifestation de la vérité par le traitement diligent de tous les dossiers de crimes de sang et de crimes économiques, condition sine qua non pour l’apaisement social ; dossiers dont les plus emblématiques sont les dossiers de l’insurrection populaire d’octobre 2014, du putsch manqué de septembre 2015, les dossiers Thomas Sankara, Norbert Zongo, Boukary Dabo et Salif Nébié », « le réveil brutal des partis et mouvements chassés du pouvoir par l’insurrection, qui réclament sans qu’ils se disent comment, le retour triomphal de Blaise Compaoré et tous ceux qui se sont librement expatriés du pays pour se soustraire de la justice et du devoir de redevabilité à notre peuple .

Ces partis et individus qui ont fait publiquement leur mea-culpa au lendemain de l’insurrection jouent aujourd’hui aux victimes sur fond d’amnésie et de négationnisme oubliant qu’ils sont les bourreaux », « la nécessité d’interpeller la communauté internationale à travers ses institutions pour que justice soit rendue à notre peuple », « la nécessité de contribuer à la lutte contre les attaques terroristes au Sahel par l’arrestation de Blaise Compaoré et autres notamment les leaders terroristes qu’il continue d’entretenir à Abidjan ou ailleurs », « l’interpellation en particulier des Présidents français et ivoirien qui ont organisé la fuite de Blaise Compaoré et autres à qui ils ont offert gracieusement la nationalité ivoirienne. L’acquisition subite de cette nationalité est synonyme de « haute trahison » envers le peuple burkinabè qu’ils ont dirigé 27 ans durant ».

Selon Emile Paré, le groupe va entreprendre dans les jours à venir, des actions immédiates et des démarches en direction des institutions nationales et internationales. Convaincus de la noblesse de sa lutte, les créateurs du GPEJ-BCA appellent toutes les organisations, politiques ou de la société civile qui partagent son combat, à faire front commune autour de l’initiative, car, selon eux, le sang versé des martyrs et le sacrifice rendu pour la nation lors de l’insurrection populaire et du putsch ne saurait être bradé par des feuilletons judiciaires aux relents douteux.

OL

