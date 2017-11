Ministère de la communication : C’est parti pour la 10e édition des UACO !

Après le rendez-vous manqué de 2015 en raison de la situation sociopolitique du pays, les Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) sont de retour.

Cadre fédérateur et d’échanges qui réunit les professionnels, des universitaires, des chercheurs, des étudiants et des personnes ressources d’Afrique et d’ailleurs pour échanger autour des défis qui se présentent au secteur de l’information, cette année, c’est sous le thème « Médias sociaux et formation des opinions en Afrique » que se tiendra la 10e édition des UACO.

Un thème qui s’impose en raison de sa pertinence et de son actualité. En effet grâce aux médias sociaux, « la parole est amplement libérée, le journaliste n’est plus roi au royaume de l’information et le citoyen est capable parfois de mieux faire que le professionnel. Ces nouveaux outils sont de formidables alliés de l’homme dans sa constante volonté de mieux communiquer et mieux faire circuler l’information et la parole. », foi de Bassératou Kindo, présidente de l’Association des bloggeurs du Burkina (ABB).

Cependant, les risques liés à l’utilisation de ces médias sociaux, tels la criminalité transfrontalière, l’extrémisme violent, les atteintes à la vie privée, les atteintes aux droits et à la sécurité des personnes vulnérables, le piratage des données personnelles qu’encourent les utilisateurs de ces médias sociaux ne sont pas à occulter. A en croire le Haut représentant du Chef de l’Etat, Chérif Sy, les médias sociaux ont donné de nouvelles ailes à la liberté d’expression et de presse et avec eux, naissent de nouveaux risques qui peuvent compromettre notre vivre ensemble.

D’où la nécessité selon le ministre de la communication Remis Fulgance Dandjinou, par ailleurs président exécutif de la 10e édition des UACO, de réfléchir au cadrage institutionnel et juridique de l’utilisation des médias sociaux, car « L’espace numérique, l’espace internet, n’est pas un espace de non droit. Et ça, il faut que les uns et les autres en ai conscience. »

A travers le thème de ces 10e UACO, l’objectif est donc « de contribuer à une amélioration positive de la formation plurielle des opinions causées par les médias sociaux et préparer nos pays à réussir leur insertion dans le nouveau paysage médiatique international. »

Au menu de ces trois d’échanges des 10e UACO, un colloque académique, une exposition de matériels et équipements de communication et des TICs en rapport avec l’évolution technologique, un forum des grandes écoles de formation en journalisme et communication de la sous-région, une rencontre conjointe entre les responsables des télévisions de l’espace UEMOA et les opérateurs de mise en œuvre de la télévision numérique terrestre autour de l’arrivée de la TNT et des changements qu’elle entrainera pour les différents pays.

Justine Bonkoungou

Lefaso.net