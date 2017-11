Abidjan : Fin de mission bien remplie pour le Consul Général, Daouda DIALLO

Après cinq ans de mission consulaire, soit deux ans à Bruxelles et trois ans à Abidjan, Daouda DIALLO a été rappelé au pays, conformément au droit et à la pratique diplomatique.

Dans un message d’hommage bien mérité, lu par le Consul adjoint, Idrissa SOULAMA, il ressort que sous le magistère de Daouda DIALLO, le Consulat Général d’Abidjan a engrangé de janvier 2014 au 31 octobre 2017, les résultats suivants :

le règlement de 430 litiges de travail et du foncier ;

la délivrance de 113 visas diplomatiques, 70 visas de courtoisie et 2328 visas ordinaires ;

le traitement de 60 demandes de passeports ordinaires ;

la délivrance de plus de 30917 actes d’état-civil et divers documents administratifs ;

le règlement de 318 demandes de réclamation, de transfert de pension et 165 demandes de litiges ;

Enfin, l’enrôlement de 385467 burkinabè.

L’Ambassadeur Mahamadou ZONGO a adressé les sincères félicitations de la Représentation diplomatique à Monsieur Daouda DIALLO pour le travail abattu dans un contexte très difficile, parce que, quand il pleut au Burkina, Abidjan est mouillé.

Attaché de Presse/

Ambassade du Burkina en Côte d’Ivoire