Hommage à l’ASCE-LC : « Ne pas avoir à l’esprit que tout commence par nous »

De 1980 à 2007, ce sont de nombreux hommes et femmes, dévoués à la tâche, qui ont œuvré à la construction du système de contrôle et de lutte contre la corruption au Burkina Faso. Ce jeudi 16 novembre 2017, l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de la lutte contre la corruption (ASCE-LC) a rendu hommage à sept anciens responsables de l’institution. Cette cérémonie a également servi de cadre à l’ASCE-LC pour exprimer sa reconnaissance aux agents admis à la retraite courant 2015 - 2016.

Cette cérémonie d’hommage, ponctuée par une remise d’attestations de reconnaissance et de trophées au profit des anciens responsables des structures de contrôle et de lutte contre la corruption au Burkina, est « un devoir de mémoire et de reconnaissance », a noté le Contrôleur général de l’Etat , Luc Marius Ibriga.

En effet, de l’Inspection générale de l’Etat (IGE), en octobre 1980, à la Haute autorité de coordination de lutte contre la corruption (HACLC) en décembre 2001, en passant par le Commissariat général à l’Inspection d’Etat (novembre 1988), le système de contrôle a mûri, d’année en année , pour donner naissance à l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat (ASCE) en novembre 2007. Fruit du travail de plusieurs personnes qui ont apporté leurs contributions à l’édification de l’institution, l’ASCE-LC, selon le contrôleur général de l’Etat, ne tombe pas du néant. « C’est une réflexion qui a mûri au moment où nous pensions à la restructuration de l’ASCE-LC(…).

Nous avions pensé que dans notre administration, il était important de valoriser les compétences de ceux qui nous ont devancés et de ne pas avoir à l’esprit que tout a commencé par nous » a signifié le Dr Luc Marius Ibriga. Puis de poursuivre, qu’il était bon de féliciter les prédécesseurs pour « leur travail qui est souvent ingrat, difficile. Il était important de reconnaitre que par leur travail, ils ont sauvegardé le bien public, le denier public ». Et c’est dans cette dynamique que l’Autorité de contrôle d’Etat a tenu également à exprimer sa gratitude à trois de ses agents qui ont fait valoir leurs droits à la retraite dans la période 2015-2016.

Plus de vigilance …

Les responsables des anciennes structures ont joint leurs voix à celle d’Etienne Traoré, pour encourager leurs successeurs à poursuivre leurs missions, toujours dans le bon esprit. Et cela, dit-il, « même si les gouvernants, de par leurs différentes habitudes, n’ont pas coutume de prendre ce travail au sérieux ».

Etienne Traoré a par ailleurs exhorté ses confrères à beaucoup plus de vigilance dans leur travail. Le But étant « qu’ils soient le moins possible sujet de l’inspection de l’inspection du travail et qu’ils continuent à travailler selon les normes qui leur sont prescrits » a-t-il souhaité.

Des anciens responsables des structures de contrôle et de lutte contre la corruption qui ont été récompensés, on retiendra les noms d’Etienne Traoré, Emmanuel Laurent Salembéré, feu Arzouma Ouédraogo, Léopold André Joseph Ouédraogo, Malobali Alphonse Traoré et Henri Bruno Bessin. Quant aux retraités, ce sont : Amadou Koné (contrôleur ‘d’Etat), Catherine Onadja (secrétaire) et Marie Louise Ouédraogo (contrôleur d’Etat).

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net