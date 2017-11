Comité Interministériel des Droits humains : Assurer une synergie des actions entreprises par les départements ministériels en matière des droits de l’homme

Les différents projets de rapport émanent des ministères de la Justice et des droits humains ainsi que de celui en charge de la Femme et de la Solidarité nationale. Si le projet de rapport du ministère de la Femme et de la Solidarité nationale a trait à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, celui du ministère de la Justice et des droits humains évoque les 20e, 21e et 22e projets de rapports périodiques sur les efforts que le Burkina mène pour l’application de l’Article 9 de la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

L’élaboration de ces différents rapports se fera donc avec l’appui du CIMDH dont la mission est d’assurer une synergie des actions entreprises par les départements ministériels en matière des droits de l’homme. En concertation avec d’autres acteurs, il aura à les amender en vue de leur amélioration avant qu’ils ne soient transmis à des instances supérieures.

Selon le président du CIMDH, ces différents rapports vont permettre non seulement de suivre les mesures entreprises pour le respect de ces droits, mais aussi de relever les obstacles à leurs mises en œuvre. Il exhorte pour ce faire, les nombreux participants à procéder à une analyse sérieuse des projets de rapport pour que les quatre jours de session accouchent de rapports de bonne qualité.

