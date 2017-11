Ecole privée de santé sciences nouvelles : La première promotion sort en faisant de la santé de la population sa raison d’être

L’école privée de santé sciences nouvelles qui a ouvert ses portes en 2014 à Ouagadougou a célébré, le samedi 18 novembre 2017, la sortie de sa toute première promotion dans les filières d’infirmiers/ères diplômés d’Etat, sages-femmes et maïeuticiens d’Etat, agents itinérants de santé, garçons et filles de salle (…). La promotion a pour nom de baptême « la santé de la population, notre raison d’être » et pour marraine, le maire de l’arrondissement N°3, Raïnatou Ouédraogo.

« Devant cette assemblée et devant le genre humain (…), je jure de rester toujours digne, intègre et discipliné dans l’exercice de ma profession. Je jure également de garder intact le secret professionnel », tel a été l’engagement pris par les impétrants dont le nom de baptême est « la santé de la population, notre raison d’être ». C’était à l’occasion d’une cérémonie de prestation de serment organisé le samedi 18 novembre par l’Ecole privée de santé sciences nouvelles. Ils ont ainsi reçu leurs attestations de fin de formation après trois années de dur labeur pour certaines filières, deux ou une année pour d’autres.

« Enfin, nous avons réussi ! », s’exclame la représentante de la promotion sortante, Félicité Sankara/Belem qui soutient par ailleurs que le plus dure reste à venir : « Nous devons faire notre entrée dans la vie active en respectant rigoureusement et scrupuleusement le code de la déontologie professionnelle ».

Pour ce faire, elle a lancé un appel fort au ministère de la Santé pour l’insertion directe des nouveaux diplômés dans la Fonction publique. « L’examen est devenu national. De ce fait, l’organisation d’un test d’intégration, à mon avis, n’a plus sa raison d’être ». Revenant sur la formation, Mme Belem a confié qu’ils ont eu des difficultés aussi bien à l’école que sur les lieux de stage, mais qui du reste, cela ne les aient pas empêchés d’avancer et de produire de bons résultats.

Pour les examens de juin 2017, les filières des techniciens biomédicaux, infirmiers-ères diplômés d’Etat, sages-femmes diplômées d’Etat, agents itinérants de santé et d’hygiène communautaire, secrétaires médicaux, ont respectivement enregistré un taux de succès de 100%. Du côté des garçons et filles de salles, le taux de réussite était de 87,5%, explique le directeur des études, Mamilidi Lompo. Ces résultats qui s’avèrent être l’un des meilleurs sur le plan national, est également, selon M. Lompo, une invite à travailler d’avantage pour maintenir le niveau actuel et pourquoi ne pas faire du 100% de succès dans toutes les filières chaque année.

Poursuivant, il a confié que pour parvenir à ce succès, l’école a bénéficié de l’engagement de la direction administrative, mais aussi et surtout de la disponibilité et de l’engagement des formateurs. C’est pourquoi, au nom de la direction de l’école, le directeur des études leur a adressé ses vifs remerciements. Il a associé ses remerciements aux directeurs et responsables techniques de Paul VI, Schipphra, Sukka et le laboratoire Saint Elisabeth qui reçoivent leurs élèves en stage (…).

A l’adresse des futurs gardiens de la santé de la population des arrondissements et communes rurales, M. Lompo leur a demandé de travailler avec passion, art et désintéressement. « Chers filleuls soyez excellents comme vous l’avez été en classe, sur le terrain au profit et au bonheur de la population que vous allez servir », a renchéri la marraine, le maire de l’arrondissement N°3, après avoir témoigné sa reconnaissance au responsables de l’école pour le choix porté sur sa personne.

Le co-parrain, Drissa Sawadogo par ailleurs maire de Toeghin a lui aussi prodigué des conseils aux nouveaux diplômés. « Soyez fiers de votre réussite et soyez dévoués au travail. Il n’y a rien de plus noble dans la vie d’un Homme que de sauver la vie d’autrui. Je vous exhorte donc à avoir en mémoire le serment que vous venez de prendre et le nom de baptême que vous vous êtes choisi », a-t-il conclu.

Sur l’ensemble des trois années, l’école a formé 206 diplômés sur 209 candidats ayant passé les examens de fin de cycle, soit un taux de succès de 98,56%. Représentée aussi à Ouahigouya depuis 2015, l’école a enregistré de brillants résultats de fin d’étude (Ndr AIS 100% ; GFS 85%).

Aïssata laure G. Sidibé

Lefaso.net