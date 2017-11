Ministère de la solidarité nationale : La plate-forme revendicative des syndicats au menu de discussions

Le ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille, Laure Zongo/Hien, rencontre les 16 et 17 novembre 2017, les représentants des syndicats de son département. Au menu de ces échanges, la plate-forme revendicative minimale sur huit points. Les deux parties espèrent à l’issue de cette rencontre à un dénouement heureux.

Le dialogue est désormais une tradition chez Laure Zongo. Avec les syndicats de son département ministériel, elle ne rompt pas cette tradition qui, selon elle, permet de trouver des solutions partagées aux problèmes. « Nous avons initié cette rencontre afin d’échanger de vives voix avec les partenaires sociaux. Car, pour nous, il n’y a que le dialogue qui rapproche et c’est par le dialogue qu’on peut se comprendre afin d’avancer », a-t-elle indiqué.

Une plate-forme à huit…

La rencontre se tient autour des huit revendications des mouvements syndicaux. Il s’agit de l’annulation des nominations dites de complaisance, de l’application des conclusions du Comité interministériel chargé d’examiner la question de la reconstitution des carrières du personnel des ex garderies, du rétablissement de l’indemnité spéciale d’accueil et de permanence et son élargissement à tous les emplois spécifiques, la dotation des services du ministère en équipement et moyen logistique suffisant pour une meilleure prise en charge des publics cibles, l’adoption d’un statut particulier au profit des personnels du Ministère, l’institutionnalisation d’une prestation de serment du personnel spécifique d’encadrement féminin, la réhabilitation du domaine de l’éducation de jeunes enfants désorganisée par la mise en œuvre du transfert du préscolaire au MENA et la prise en compte effective de tous les corps spécifiques du département sans discrimination aux postes de responsabilité.

« N’eut été notre éducation et le respect pour l’autorité… »

En initiant cette rencontre, Laure Zongo entend désamorcer la bombe qui menace la régularité du service dans son département. « Suite au préavis de grève du Syndicat des travailleurs de l’action sociale (SYNTAS) et du Comité CGT-B/Ex MPFG, transmis par le Secrétariat du gouvernement et du Conseil des ministres, notre département, convaincu de la légitimité des revendications et conscient que seul le dialogue social peut nous permettre de trouver des solutions réalistes aux différentes préoccupations soulevées, a initié la présente rencontre », a ajouté le ministre Zongo.

Un stratagème selon les syndicats qui n’est pas leur goût, ces derniers y voyant une sorte de fuite en avant. « N’eut été notre éducation et le respect que nous avons pour l’autorité, on ne serait pas venu à cette rencontre. Tout simplement parce que la correspondance que nous avons reçue, les éléments dits de réponse qui nous ont été envoyés sont complètement en déphasage avec l’évolution de la situation actuelle », a prévenu Juste Koumara Logobana, secrétaire général du SYNTAS.

« Nous avons déposé cette plate-forme minimale depuis plus d’un an. Curieusement, c’est à chaque fois que nous lançons un mouvement qu’on cherche à nous rencontrer pour revenir exactement sur ce qu’on nous avait dit. Notre première grève sur la plate-forme minimale en huit points a eu lieu le 7 décembre 2016. Les réponses qui nous ont été produites le 21 décembre 2016 ce sont les mêmes réponses qui ont été reconduites aujourd’hui. C’est d’ailleurs ce qui fait que c’est la troisième grève que nous déclenchons sur la même plate-forme revendicative », a ajouté M. Logobana.

Au-delà de ces divergences apparentes, les deux parties se disent disposées à faire des concessions pour un bien-être des travailleurs.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net