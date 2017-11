Fada N’Gourma : Un Forum des hommes des médias et des acteurs locaux pour une paix durable

Le forum a réuni plus d’une vingtaine de journalistes venus des différentes provinces de la région et des acteurs locaux, notamment les groupes d’auto-défenses (koglweogo), le MBDHP et la police. Ils ont échangé sans tabou sur les questions conflictuelles qui minent la région. Le haut-commissaire de la province du Gourma qui a présidé les travaux, représentant le Gouverneur de la région de l’Est, s’est réjoui du thème et a rappelé que toutes les questions touchant à la paix et à la cohésion sociale étaient placées au centre des préoccupations du gouvernement burkinabè.

L’idée d’organiser cette formation, selon les organisateurs, émane d’un constat que la ville de Fada N’Gourma a été secouée ces dernières années par une série de conflits au nombre desquels « les conflits fonciers, les conflits éleveurs-agriculteurs, les conflits entre forces de défenses et de sécurité et les groupes d’auto-défense. » Ceux-ci ont porté un sérieux coup à la cohésion dans la région et la presse qui a suivi ces différents conflits a relayé en son temps l’information afin d’alerter les autorités pour une sortie pacifique des crises.

Au regard de la sensibilité de ces problèmes, le traitement de l’information par les journalistes de la localité paraissait délicat au regard de leur manque d’expérience ou de formation sur ces questions. Et pourtant, le rôle des médias en matière de paix n’est plus à démontrer. Face à la récurrence des conflits aux conséquences de plus en plus désastreuses, il est impérieux d’entreprendre des actions afin que les journalistes ne soient pas les vecteurs de ces phénomènes, mais plutôt des acteurs de résolution de culture de la paix et de cohésion sociale.

Il faut noter que les journalistes formés ont reçu chacun une attestation à la fin du forum.

Soumaila Sana

Lefaso.net