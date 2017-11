Ville de Gaoua : Deux femmes tuées par un individu

Deux femmes tuées et d’autres blessés, c’est la triste réalité qu’a vécue la ville de Gaoua le mercredi 15 novembre 2017 matin. Ce drame est l’œuvre d’un individu en provenance de la Côte d’Ivoire. Celui-ci ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales.

La scène s’est déroulée dans un véhicule de marque Kia en partance de la ville de Gaoua pour la commune rurale de Malba ce mercredi 15 novembre 2017. Selon les explications du chauffeur, l’individu serait venu de la Côte d’Ivoire pour les funérailles de son petit-frère. « Nous étions à la gare quand il est venu me voir, disant qu’il voulait se rendre à Malba. Je lui ai suggéré de patienter. Lorsque les clients sont arrivés, il est descendu du car en pleurant et les femmes tentaient de le consoler alors que je mettais le gasoil. C’est au même moment que j’ai entendu des cris de femmes et j’ai accouru dedans. C’est en ce moment qu’il a pris la fuite ». L’intéressé venait ainsi de poignarder les femmes avant de prendre la fuite.

Munis de ses couteaux, il a pris la direction du marché de Gaoua, puis celle du palais de justice. Arrivé à ce niveau, il a voulu agresser un policier. Mais il a été neutralisé. Pour le procureur du tribunal de grande instance de Gaoua, le bilan fait état de deux personnes tuées et 5 personnes blessées et soignées au CHR de Gaoua.

La population irritée réclame la tête de l’individu. Ce dernier lui aussi a été transféré au centre hospitalier régional de Gaoua pour des soins appropriés. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Dalou Mathieu Da

Correspondant régional.