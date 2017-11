Etats généraux de la jeunesse : C’est parti pour quatre jours de réflexion

Ils sont 983 jeunes issus des 45 provinces du Burkina Faso, mais aussi de la diaspora et des communautés étrangères vivant au Burkina Faso à faire le déplacement de Ouagadougou pour participer aux états généraux de la jeunesse. Quatre jours durant, ces jeunes profiteront de ce « cadre de dialogue national, inclusif et participatif » pour identifier les problèmes auxquelles ils sont confrontés et convenir d’options stratégiques en vue de trouver des solutions structurelles et ce, dans le but de participer au processus de développement du pays. Comme le souligne Smaïla Ouédraogo, ministre en charge de la jeunesse, à l’issue des travaux « Un diagnostic sans complaisance devra permettre de construire une plateforme consensuelle d’actions autour des problématiques majeures des jeunes de toutes nos régions, de toutes les catégories, de toutes les conditions sociales, dans le sens d’un sursaut de renouveau politique, économique et social. »

Pour ce faire, ils mèneront des discussions dans trois caucus, cinq panels composés de quinze sous-thèmes animés par 18 conférenciers. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ces discussions. Il s’agit des questions de l’accès à la formation professionnelle des jeunes, de l’incivisme qui gagne du terrain au sein de la population, de la participation des jeunes à la politique, à la gouvernance, de la santé sexuelle et reproductive, etc.

Le représentant des jeunes, Mamoudou Ouédraogo abondant dans le même sens, s’est réjoui de la tenue de ces états généraux de la jeunesse, qui seront l’occasion d’échanger et de partager les préoccupations majeures de la jeunesse, afin d’y trouver des solutions pour qu’elle puisse jouer pleinement son rôle dans le développement du pays.

Etats généraux de la jeunesse, est-ce nécessaire ?

A cette question, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba répond par l’affirmative, parce que dit-il « Les états généraux sont l’occasion pour la jeunesse de se retrouver pour échanger sur les problèmes qui leur sont communs, notamment les problèmes d’emplois, les problèmes de formation, d’insertion sociale. C’est une occasion unique d’échanger entre eux, mais également d’échanger avec tous les partenaires, leur ministère de tutelle et tous les ministères impliqués dans la prise en charge des problématiques de l’insertion sociale des jeunes, de la formation professionnelle. »

Ces états généraux sont également importants, parce que selon Paul Kaba Thiéba, ils permettent non seulement aux jeunes de prendre conscience des problèmes du pays, mais ils constituent aussi une occasion pour eux d’apporter « une contribution déterminante à la mise en œuvre réussie du PNDES en vue de placer notre pays sur la voie de l’émergence. »

C’est pourquoi, il affirme que le gouvernement s’inspirera des résultats et des recommandations de ces états généraux pour un renouveau politique, économique et social du Burkina Faso.

Justine Bonkoungou

Lefaso.net