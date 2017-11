Arrondissement 3 : Les militants de l’UPC vent debout contre la « forfaiture »

La situation est toujours confuse dans l’arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou où le maire Raïnatou Sawadogo fait face à une motion de défiance d’une partie des conseillers municipaux. D’où viennent les 4 procurations qui ont permis d’atteindre le quorum nécessaire pour engager la procédure de destitution ? Mystère et boule de gomme du côté des partisans du maire. Pour les militants UPC et une certaine population de l’arrondissement, ce sont des documents falsifiés, raison pour laquelle le Haut-commissaire du Kadiogo refuse de donner une quelconque copie du document. Les mécontents sont donc allés ce 15 novembre 2017 chez la première autorité administrative de la province pour dire non à la « forfaiture ».

Une foule de manifestants étaient perceptible dans la matinée du 15 novembre 2017, côté nord de la cathédrale de Ouagadougou. Les mécontents voulaient ainsi se faire entendre par le haut-commissaire de la province du Kadiogo qu’ils accusent de parti pris dans l’affaire de la motion de défiance dans l’arrondissement 3 de la ville. 20 personnes ont été déléguées pour aller remettre la correspondance, selon l’exigence de l’autorité. En l’absence du haut-commissaire, c’est son représentant qui a reçu la lettre, avec une ampliation au gouverneur et une autre au ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation.

Selon le porte-parole de l’UPC, le parti du maire dont le siège est menacé, il s’agit de contester la régularité et la sincérité de la session du conseil municipal de l’arrondissement 3, tenue le 6 novembre 2017. « Dans les médias, il (Ndlr. Le haut-commissaire) a dit qu’il y a eu 16 présences et 4 procurations. Nous lui avons demandé, puisqu’il y a ces procurations, de nous les présenter. Parce que nos conseillers, les 12 qui soutiennent le maire, disent qu’ils n’ont pas donné de procurations. Nous voulons les procurations pour intenter un procès contre ceux qui les ont falsifiés », a expliqué Rabi Yaméogo, porte-parole de l’UPC.

Il a de ce fait, rappelé que le haut-commissaire doit être neutre, impartial et gérer les arrondissements selon le Code général des collectivités territoriale. Le haut-commissaire refuserait de donner les copies des procurations, arguant que cela est secret. Rabi Yaméogo lui, ne l’entend pas de cette oreille. « Si le Haut-commissaire dit que c’est secret, c’est que c’est du faux. Et c’est nul en droit. Le Code des collectivités territoriales dit que toute session du conseil municipal est non seulement ouverte et que toutes les délibérations font l’objet d’affichage. Ça ne doit donc pas être un secret », a-t-il ajouté tout en notant qu’on n’a jamais vu une session où on ne connait pas l’identité des gens qui ont délibéré.

Pour Ibrahim Maré, maire de l’arrondissement 11, Raïnatou Sawadogo est toujours le maire de l’arrondissement 3. « On nous fait comprendre qu’elle a été destituée par 16 conseillers qui étaient réunis et qui avec 4 procurations. Le quorum dans leur conseil, c’est 19. Il y a huit mois que les 16 conseillers ont déposé leur motion et depuis, ils n’ont jamais pu réunir le quorum nécessaire pour la destituer. Les 12 conseillers de l’UPC ont adressé une correspondance pour dire qu’ils ne sont pas associé à cette forfaiture », note le maire qui demande également au haut-commissaire de se démarquer de toute manipulation politique et d’agir dans l’impartialité en tant qu’autorité administrative.

Visiblement remonté, Rabi Yaméogo a conclu en ces termes. « Nous voulons un pays de paix. Si l’autorité crée le désordre, nous prenons acte. Nous n’allons jamais l’accepter ».

Lire aussi : Raïnatou Sawadogo : « Je défie quiconque d’apporter les preuves que j’ai personnellement acquis une villa au cours de mon mandat. Si quelqu’un en présente une, je démissionne immédiatement »

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net