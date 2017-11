Ecole privée de santé Sainte Julie de Bobo : 100 agents de santé ont prêté serment

Cette promotion est composée essentiellement de :

52 agents itinérants de santé et d’hygiène communautaires ;

09 filles de salle et 02 garçons de salle ;

16 sages-femmes ;

21 infirmiers diplômés d’état.

Ces agents mis à la disposition des services de santé et des populations du Burkina Faso se sont engagés solennellement devant Dieu et devant les hommes, à servir loyalement l’humanité en générale et leur pays en particulier. Ainsi, après trois années de dur labeur, deux ans pour certains et un an pour d’autres, ils auront désormais la lourde tâche de prendre en charge toute personne qui pour des raisons de santé s’adressera à eux. Comme le dit si bien le nom de baptême de leur promotion « Santé pour tout homme et pour tout l’homme », ils pourront exercer leur travail avec tout le dévouement qui sied en la matière.

C’est pourquoi ils se sont engagés à utiliser leurs compétences pour améliorer la santé des populations, cela en conformité avec les règles éthiques et déontologiques édictées. Ils n’ont cependant pas manqué de faire honneur au promoteur de leur école et de rendre hommage à leur parrain qui n’est tout autre que monsieur Thiékoura Sougué, enseignant à l’Ecole Nationale de Santé Publique de Bobo-Dioulasso. Ce dernier a la lourde responsabilité de guider les pas de ses protégés à travers des conseils. Dans ce sens, il a invité ses filleuls à se rendre utiles aux populations et à servir tous les hommes sans discrimination aucune. L’expression de reconnaissance est allée aussi à l’ensemble du personnel de l’école.

Pour le directeur fondateur, Samuel Kéré, la prestation de serment des agents de santé de cette nouvelle promotion est une « renaissance des professions de la santé au moment où ces derniers s’apprêtent à intégrer la grande famille du département de la santé ».

Avec un taux de réussite de 98,03 %, le directeur fondateur n’a pas manqué de féliciter vivement les lauréats qui selon lui, ont bien mérité leur diplôme après un travail de dur labeur. « Pour réussir dans votre profession, sachez que le défi de l’innovation et de renaissance doit être relevé pour que vous ne sombriez pas dans la routine. Vos diplômes n’auront de valeur que lorsque vous serez capables de mettre au service de nos population vos compétences avec humanisme, professionnalisme et dévouement », a-t-il souligné ce dernier. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Romuald Dofini

Lefaso.net