Festivités du 11-Décembre 2017 : Eric Bougouma sur les chantiers

A un mois des festivités du 11-Décembre, les visites se multiplient sur les chantiers en cours de réalisation. Et ce samedi 11 novembre, c’était le tour des six entreprises en charge la réalisation des 50km de bitume de recevoir une délégation du ministère des Infrastructures conduite par le premier responsable lui-même. Ce dernier a dit être venu constater l’état d’avancement des travaux routiers.

A l’issu de la visite, le ministre s’est dit rempli de satisfaction. En effet, les taux d’exécution varient entre 80% et 87%. Selon le premier responsable du département des infrastructures, le planning est respecté puisque les travaux de revêtement entamés se poursuivent normalement. Malgré ces résultats encourageants, le Ministre Bougouma a interpellé les responsables des entreprises, ceux dont les travaux ont été répartis en sept lots, sur les manquements constatés.

Il a invité ces entreprises à plus de rigueur dans la poursuite des travaux au regard de l’intérêt que les autorités et surtout les populations portent sur les différentes réalisations infrastructurelles. Il n’a cependant pas manqué de noter une certaine satisfaction de façon globale. Cette satisfaction est aussi partagée par les autorités qui l’accompagnaient. Pour Fiacre Kambou maire de la commune de Gaoua, les plus sceptiques dès le début des travaux qui ne croyaient se voient aujourd’hui rassurés.

Le Directeur Général de l’Agence des travaux d’infrastructures du Burkina (AGETIB) qui supervise les travaux de ces entreprises, Karim Triandé, a donné l’assurance de la remise à bonne date et de qualité ces ouvrages routiers.

Dalou Mathieu

Correspondant régional

Lefaso.net

Légende :

DSCN5792 et DSCN5837 (Voici quelques actions qui montrent l’effectivité de la finition des travaux de voiries)

DSCN5835 et DSCN 5845(Le Ministre Bougouma donne ici des indications sur une partie du goudron mise sur la voie)

DSCN5851 (Une vue du goudron mis sur la route)

DSCN5866(Les deux ministres se sont dits très satisfaits à l’issue de la visite)

DSCN5869 (Fiacre Kambou, maire de la commune urbaine de Gaoua invite sa la population à sortir voir les travaux de finition qui se déroulent)