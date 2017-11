Le FACA résultat de deux plantes Fagara Zanthoxyloides lam et Calotropis procera est un produit censé soigner la drépanocytose qui est une maladie fort répandue dans le monde et en Afrique de façon singulière. Seulement voilà ; si le FACA est homologué au Burkina Faso depuis 2010, c’est loin d’être le cas dans les autres pays à cause des doutes qui entourent les travaux des chercheurs de l’IRSS.

Et pour cause, le FACA c’est forcément une dose obtenue avec les deux produits dans les proportions de 46% pour le premier et 54% pour le second alors que l’étiquette du FACA qu’il dénonce n’en mentionne qu’une seule …sans préciser si c’est le Fagara Zanthoxyloides lam ou le Calotropis procera et de l’administrer aux animaux huit (08) ans après l’avoir administré aux enfants dans les années 1990 . Ces doutes sont dus aux mélanges des deux plantes ci-dessus citées. Tant et si bien que la commercialisation du produit pose problèmes en dehors du Burkina Faso bien que les antis drépanocytaires soient recherchés partout dans le monde…

Silences des instances de régulation

Selon le Docteur Ouattara, plusieurs thèses ont démontré la toxicité du produit mais les instances de régulation de l’éthique sociale dont les syndicats des pharmaciens, celui des chercheurs, des associations engagées dans la lutte contre la maladie etc. sont restées silencieuses par « égoïsme. » Pour l’amélioration du FACA, le Docteur Ouattara plaide : « Il faut qu’on nous associe. Car en tant que patriote, je souffre de voir circuler le produit tel qu’il est. Je veux contribuer à la santé des Burkinabés car c’est dans la contradiction qu’on obtient les meilleurs produits » Et pour cela, il compte saisir le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur(CAMES) s’il le faut. « Pour le bien de tous. »

Soumana Loura

Lefaso.net