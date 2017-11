Forum des leaders religieux et coutumiers à Leo : la question de la santé de la reproduction et de la planification familiale au cœur des échanges

La salle des fêtes de la Mairie de Léo a abrité la cérémonie de clôture du Forum des religieux et coutumiers des districts sanitaires de Sapouy et de Léo, engagés dans la planification familiale. Le Forum a réuni plusieurs acteurs de différentes communes. Ladite cérémonie était sous la présidence du Haut-Commissaire de la province de la Sissili Abraham Yiye SOMDO et sous le parrainage du Chef de Canton de Léo.

Ce Forum s’est tenu pendant la semaine de la Planification Familiale que le District a lancé le 6 novembre 2017 à To. Dès lors, les Leaders ont été entretenus sur la situation de la santé sexuelle et reproductive puis la situation des grossesses en milieu scolaire dans les deux districts sanitaires. A l’issu de ces exposés, les Leaders ont également donné leurs appréciations sur leur implication dans les activités de sensibilisation sur la Planification familiale, et ont échangé sur les problèmes posés.

Ces derniers se sont montrés sensibles aux problèmes des grossesses en milieu scolaire et ont apporté quelques recommandations pour mener à bien leur lutte. Ces Leaders religieux et coutumiers proviennent des 13 communes du Ziro et de la Sissili, réunis le samedi 11 novembre 2017 à Léo. Vue les conséquences néfastes contribuées par le taux de mortalité maternelle et infantile, en plus du nombre croissant des cas de grossesses parmi les adolescents, les Leaders religieux et coutumiers s’engagent à combattre ce fléau et réaffirment leur soutien à l’Union des Religieux et Coutumiers du Burkina pour la promotion de la Santé et le Développement (URCB/SD).

Cela, dans la conduite des projets et programmes pour un mieux-être des populations du Burkina. Cependant, Le Président du Conseil Administration de l’Union des Religieux et Coutumiers du Burkina pour la promotion de la Santé et le Développement l’URCB/SD David LOMPO a pris la parole à cette rencontre au nom du conseil d’administration et de la coordination de l’URCB/SD pour présenter la structure et démontrer leur objectif déterminant. Il souligne qu’auprès de leur partenaire financier Planned Parenthood Global (PPG) pour la promotion de la planification familiale, l’URCB/SD a également mené dans deux districts de la région (Sapouy et Léo) un projet de plaidoyer dont le but essentiel est la création de la demande en service de planification familiale.

Selon le PCA,David LOUMPO la structure est fière de ses résultats, confiante de ses capacités et désireuse de toujours œuvrer pour le bien-être des populations. Quant à Sa Majesté le Chef de Canton de Léo, cette rencontre des leaders religieux et coutumiers qui a permis de réfléchir sur la problématique de la planification familiale, puis des grossesses non désirés et de leur rétention à l’école, présente un intérêt particulier pour tous. Il rassure de son entière disponibilité à soutenir cette initiative. Le Haut-commissaire Abraham Yiye SOMDO président de la cérémonie, a affirmé que les crises sociales, les problèmes de l’éducation et bien d’autres, trouvent leurs causes dans l’explosion démographique.

En ce sens que, « 272 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour au Burkina Faso et 7 femmes meurent suite à une complication liée à la grossesse, à l’accouchement ou aux suites de couche ». C’est pour cela que le Haut-commissaire a salué à sa juste valeur l’engagement de l’union des religieux et coutumiers pour la promotion de la santé et le développement pour son accompagnement indéfectible aux leaders des provinces de la Sissili et du Ziro depuis 2015. Il a également rassuré de toute sa disponibilité à accompagner ce projet et souhaité un bon retour dans les différents foyers respectifs, avant de déclarer clos ce Forum.