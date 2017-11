FILEP 2017 : Motions et recommandations pour la liberté d’expression et de la presse

Si la 6e édition du Festival international de la liberté d’expression et de la presse (FILEP) s’est achevée en queue de poisson en raison du putsch manqué de 2015, la présente édition aura tenu toutes ses promesses. Le vendredi 10 novembre 2017, les rideaux sont tombés sur la 7e édition du FILEP, placée sous le thème : « Défis sécuritaires en Afrique : rôle et responsabilité des médias ».

Présidée par le chef du parlement burkinabè, Alassane Bala Sakandé, la cérémonie de clôture de ce grand rendez-vous des défenseurs de la liberté de la presse et d’expression a été ponctuée par des recommandations et des motions. Mais avant, le président du comité d’organisation, Boureima Ouédraogo, a tenu à signifier que le FILEP 2017 a tenu ses promesses. Et en attendant la tenue de la soirée gala consacrée à l’excellence à travers le prix Norbert Zongo du journaliste d’investigation, celui de la meilleure journaliste Burkinabè et la sortie de recueillement sur le lieu d’assassinat de Norbert Zongo, toutes les activités annoncées ont été réalisées.

Des réflexions menées autour du thème central, entre professionnels des médias et spécialités des questions sécuritaires, les participants à la 7e du FILEP ont émis des recommandations sur la sécurité des journalistes, l’accès aux sources d’information, la formation et la spécialisation des hommes de média sur la couverture médiatique du terrorisme et des conflits. Il s’agit notamment de la protection des journalistes qui couvrent les attaques terroristes et les zones de conflit, le libre accès aux sources d’information sur les défis sécuritaires et la formation des journalistes. Deux motions viennent rallonger la liste des suggestions des panelistes de Ouagadougou. La première, à l’endroit des autorités politique et judiciaire burkinabè et françaises, est relative à l’extradition de François Compaoré dans le cadre du procès Nobert Zongo.

Aussi, à travers une motion de soutien adressée aux journalistes emprisonnés et contraints d’exil suite aux couvertures des attaques terroristes et des conflits armés, les participants ont convié leurs pays respectifs à garantir leur sécurité. A cet effet, Boureima Ouédraogo a indiqué : « Nous avons décidé de faire en sorte que les conclusions soient éditées. Nous avons mis en place un comité scientifique pour gérer les résultats de ce colloque et avant le prochain FILEP, nous aurons un ouvrage édité et qui rend compte des principaux actes du colloque de la 7ème édition ».

Saluant la pertinence du thème, le président de l’Assemblée nationale, a noté que la synthèse des travaux laisse entrevoir des conclusions à la hauteur des enjeux du thème. Pour de poursuivre : « Nous devons prendre garde que les impératifs de sécurité n’empiètent pas sur la liberté d’expression et de la presse. Cette précaution s’avère d’autant plus nécessaire que la liberté d’opinion et de la presse reste le moyen le plus sûr pour tester le niveau d’ancrage de la démocratie dans un pays donné » a-t-il conclu .

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net