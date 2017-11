Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest(UCAO) : Une semaine des Assemblées au bilan satisfaisant

Débutée le lundi 06 novembre 2017 à Ouagadougou, la semaine des Assemblées des universités catholiques de l’Afrique de l’ouest (UCAO) a clôturé ses travaux ce vendredi 10. Une fois par an, le conseil supérieur suivi du conseil d’administration et couronné par le conseil épiscopal dont les archevêques, évêques et vice-chancelier universitaire de l’UCAO se réunissent pendant une semaine pour discuter des problèmes liés aux dites universités. Et à cet effet, il a été question « d’étudier et d’adopter les statuts et règlements intérieurs et aussi de répondre aux multiples questions des différentes unités universitaires dans le sens de contribuer au bon fonctionnement des universités pour une éducation intégrale, intellectuelle et spirituelle au service de l’Eglise famille de Dieu et aux populations de la sous-région ouest africaine », a expliqué le cardinal de Ouagadougou et chancelier des universités catholiques de l’Afrique de l’Ouest francophone, Philippe Ouédraogo.

En plus de ces questions, le cardinal Ouédraogo a souligné que la question des nominations des présidents des universités catholiques de l’Afrique de l’Ouest a ainsi été abordée.

A l’occasion de cette cérémonie qui s’est tenue à huis clos, il a donc été décidé que tous les présidents des universités seront des personnes non nationales afin de favoriser l’intégration au niveau des populations et de l’Eglise, a-t-il dit. Et pour ce faire, il a montré que « cette décision a été prise parce que nous voudrions une Afrique beaucoup plus unie, une Afrique plus intégrée, une Afrique plus solidaire pour justement donner cet esprit d’intégration et d’unité africaine ».

Parlant du bilan de ces travaux, le Cardinal a laissé entendre qu’il est satisfaisant. Une satisfaction qui, selon lui a été perçue au niveau de l’ambiance collégiale et amicale entre épiscopat, évêques, etc. Ce qui donne un signe d’espérance pour l’intégration, la communion et la solidarité entre les pasteurs et l’Eglise. Une idée qui a aussi été partagée par le père Joseph Tanden Diarra, Recteur de l’UCAO, car pour lui, les conclusions prises au cours de ces Assemblées permettront de résoudre de façon efficiente les problèmes des universités catholiques de l’Afrique de l’Ouest.

