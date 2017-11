RAME : Simon Kaboré, lauréat du prix PADEL 2017, remercie les partenaires

Le prix du meilleur promoteur de l’accès aux médicaments essentiels en Afrique dans la catégorie Diamant du Grand prix Panafricain des leaders de l’année 2017 est revenu à Simon Kaboré. Cette reconnaissance qui lui a été décernée le 03 novembre dernier à Casablanca, au Maroc vient, selon le directeur des opérations du RAME, George Rouamba, couronner les efforts de plusieurs années de travail, de combat d’un infatigable activiste pour l’accès aux soins et services de santé pour tous.

Composée d’une couronne, d’une médaille, d’un trophée et d’une chaîne construite dans le style africain, elle est aux dires du promoteur, Célestin Boudou, une distinction pour les actions sociales menées en ce qui concerne l’accès des populations aux soins de santé dans son pays.

En toute humilité et prenant la parole, le lauréat, Simon Kaboré, dont le nom a tout au long du dîner été confondu avec celui du ministre d’Etat et de la sécurité, Simon Compaoré et créant ainsi des rires à chaque amalgame, a soutenu que la RAME n’aurait pas pu atteindre cette distinction sans le concours de ses partenaires. C’est pour cela « nous voulons leurs dire merci », a-t-il confié. « NovAfrique » (structure ayant décerné le prix) et les membres du RAME ont eux aussi été remerciés.

Ce prix, à en croire son propos, est une consécration et une reconnaissance du travail que la RAME fait depuis les années 2001 pour rapprocher davantage les médicaments des populations. « C’est lever toutes les barrières qui peuvent entraver l’accès des populations aux soins de santé », s’est exprimé le directeur exécutif du RAME.

Le PADEL… ?!

Le Prix panafricain des leaders du développement est initié par des jeunes cadres africains pour faire la promotion du leadership dans tous les secteurs d’activités. « Tout leader, toute personne qui se bat pour le bonheur de l’Afrique, nous essayons de faire sa promotion à travers des séries de distinctions », a avancé le promoteur Célestin Boudou. Décerné chaque année, le prix comprend cinq catégories : le coup de cœur du jury, la catégorie bronze, la catégorie argent, la catégorie or, et la catégorie diamant (la crème de toutes les catégories). L’année 2017 marque la cinquième édition.

Qui est ce personnage dont le nom a été confondu le temps d’une soirée avec celui du ministre d’Etat et de la sécurité Simon Compaoré ?

Simon est né dans une banlieue non lotie de la périphérie de Ouagadougou. Il a connu comme tous les enfants de son âge les affres de la vie dans les milieux très pauvres. Seul garçon d’une famille de huit enfants, il s’est très tôt senti responsable. Son père et sa mère sont tous deux tradipraticiens-herboristes.

En 1990, poussé par sa foi catholique, Simon s’était engagé dans un mouvement chrétien de protection des droits de l’homme. A travers ce mouvement, il a mené plusieurs actions de promotion des droits de l’homme. Son credo, combattre vaille que vaille tous les phénomènes portant atteinte à la dignité humaine.

En 1990, titulaire d’un diplôme d’étude technique supérieure en pharmacie, il décide de se donner les coudées franches pour agir efficacement ; ce qui va le conduire en 1997, à concevoir et à mettre en œuvre un projet de sensibilisation contre le VIH/SIDA dans trois quartiers de la ville de Ouagadougou. Se rendant très vite compte de la difficulté des personnes infectées à avoir accès aux traitements, il commença une prospection afin de trouver solution. C’est ainsi qu’il décida avec des militants comme lui de créer le Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME).

