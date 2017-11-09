Décès de KAFANDO JEAN IRMAND : Faire part

LA GRANDE FAMILLE KAFANDO, KABORE A KOUMSEÏGO, ZAM, SAOLGO, ZORGHO ET BOULSA
LA FAMILLE DE FEU KAFANDO DAZOUGOU JACQUES ET DE FEUE BOUDA ROSALIE A DAPOYA II -OUAGADOUGOU ET AUX ETATS-UNIS
LE NAABA SAAGA DE POA
LA GRANDE FAMILLE BOUDA, ZOUBGA, KABORE, A POA, KOUDOUGOU ET BOBO-DIOULASSO
LES FAMILLES ALLIEES :
o COULIBALY A OUAGADOUGOU,
o TIENDREBEOGO A OUAGADOUGOU, WAVOUSSE ET BOBO-DIOULASSO,
o OUEDRAOGO A DAPOYA II - OUAGADOUGOU
o OUEDRAOGO A BILBALGO – OUAGADOUGOU ET AUX ETATS-UNIS,
o MADIEGA A OUAGADOUGOU ET NIABA,
o NEBIE, SANOU, ZAMPALIGRE, DIOMA A OUAGADOUGOU
o SAWADOGO A OUAGADOUGOU ET AUX ETATS-UNIS
o SOUBEIROU, KARIMOU A FADA ET BRUXELLES
LES ENFANTS DU DEFUNT : YCOLAG JAKROLY, DJAMILA RAÏSSA épouse NEBIE
ONT LA PROFONDE DOULEUR DE VOUS ANNONCER LE DECES PAR SUITE DE MALADIE, DE LEUR FILS, FRERE, PERE, ONCLE, BEAU-PERE, GRAND-PERE,
KAFANDO JEAN IRMAND
LE VENDREDI 03 NOVEMBRE 2017 A WASHINGTON.
L’ENTERREMENT AURA LIEU LE MARDI 14 NOVEMBRE 2017 A WASHINGTON.
UNE MESSE POUR LE REPOS DE SON ÂME SERA DITE LE DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 A 09HOO A L’EGLISE SACRE-CŒUR DE DAPOYA II.
QUE SON ÂME REPOSE EN PAIX
UNION DE PRIERES