Décès de Mathilde Victorine OUEDRAOGO, épouse KABORE : Remerciements et faire part

La famille de Feu KABORE S Etienne à gounghin (lalgpoore secteur 06)

KABORE Lazard à la SONABEL, Ouagadougou ;

OUEDRAOGO Dominique, cheminot à la retraite à Ouagadougou ;

Les enfants, belles filles, beau fils et petits-enfants ;

Les familles OUEDRAOGO, TASSEMBEDO, ILBOUDO, JOSSERAND, et les familles alliées, KABORE, SANNE, OUEDRAOGO, HABOU, à Niou, Ouagadougou, Kongoussi, France, Sabou, Sankouissi, Tikaré, et a Dédougou,

Remercient du fond du cœur : les Autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières, les parents alliés, les amis et connaissances, les collègues de service, les voisins et les jeunes du quartier, la CCB, les PMC et tous ceux qui, de près ou de loin les ont soutenus spirituellement, moralement, matériellement et financièrement lors du décès le 27/10/2017 et de l’inhumation le 30/10/2017 de leur très chère et bien aimée épouse, sœur, mère, nièce, tante, belle-mère et grand-mère,

Mathilde Victorine OUEDRAOGO, épouse KABORE

Institutrice principale à la retraite.

Elles s’excusent de ne pas citer de noms de peur d’en oublier.

Par ailleurs, elles vous informent que des messes seront dites à son intention selon le programme ci-dessous