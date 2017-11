FILEP 2017 : Des membres reçus chez le haut représentant du président du Faso

Dans son allocution, le chef de l’Etat a, d’entrée de jeu, souhaité la bienvenue aux membres des participants de la 7e édition du Festival international de la liberté d’expression et de la presse (FILEP). Par ailleurs, il a félicité les journalistes pour leur travail quotidien pour non seulement la défense de la démocratie, mais également pour le développement de leur pays respectif. Selon le président Roch Kaboré, l’importance du FILEP n’est plus à démontrer : « C’est un cadre non seulement de thématique que vous traitez, mais également un cadre d’échanges d’expériences entre les différents pays, les différentes situations vécues ». Ainsi, il a souhaité la pérennisation de cette manifestation qui, du reste, est à sa septième édition.

Les médias et l’Etat, c’est comme la dent et la langue, à en croire le président du Faso. « On se mord de temps en temps mais on est obligé d’être ensemble », a-t-il expliqué sous des ovations. Avant de réitérer son engagement à accompagner les médias pour que la liberté d’expression et de presse soient respectées. En retour, le président Kaboré leur a demandé de traiter les informations avec plus de professionnalisme. « Quel que soit les mots avec lesquels vous soulignez les problèmes, je pense que l’intérêt qui est recherché c’est de faire en sorte que nos pays avancent, que l’Afrique avance. De ce point de vue, je vous incite à accomplir votre travail avec plus de professionnalisme. Je crois qu’à ce moment vous contribuerez à l’éclosion d’une Afrique nouvelle », a-t-il conclu.

Dès l’entame de ses propos, le président du comité d’organisation a, au nom des participants du FILEP, traduit sa reconnaissance au chef de l’Etat ainsi qu’à son haut représentant pour avoir organisé une réception à leur honneur. Ce qui témoigne, selon Boureima Ouédraogo, leur constante disponibilité à accompagner les médias mais surtout leur attachement à la liberté d’expression. Cette année, le FILEP se tient les 8 et 11 11 novembre 2017 sous le thème « Défis sécuritaires en Afrique : Rôle et responsabilité des médias ». Une centaine de femmes et d’hommes de média du Burkina et à la soixantaine de confrères et de défenseurs de droits humains venus de 26 pays africains y participent.

D’après M. Ouédraogo le choix de ce thème témoigne de la volonté du Centre national de presse Norbert Zongo de toujours coller le FILEP aux réalités du continent. Et l’une d’elles est la question de la sécurité. Ainsi, en plus des efforts déployés par le gouvernement avec ses pairs de la sous-région et du monde, les médias entendent eux aussi apporter leur pierre dans la lutte contre le phénomène terroriste et l’insécurité sous toutes ses formes. C’est ce qui sous-tend le choix de ce thème.

Pour mémoire, la dernière édition a été interrompue dès la première journée par le coup d’Etat manqué du 16 septembre 2015. Mais au lieu de la réflexion, il a donné l’occasion à bien des participants de traduire dans le concret, la contribution des médias aux changements politiques. C’est donc tout naturellement que des journalistes ont reçu des mains du chef de l’Etat des attestations de reconnaissance pour leur contribution à la résistance de 2015. Il s’agit entre autre du président de la commission média et TIC du Mali, El Hadj Mahamane Hamèye Cissé, Macharia Gaitho du Kenya et Hameye Cissé du Mali. Une attestation d’hommage a été attribuée à Filemona Da Siva du Cap Vert pour sa contribution à l’ancrage du FILEP.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net

Réaction d’un récipiendaire

El Hadj Mahamane Hamèye Cissé, président de la commission média et TIC du Mali

C’est un honneur, une fierté et une grande émotion que nous avons reçu les attestations pour avoir contribué à cette résistance qui a pu faire en sorte que le Burkina Faso reste debout dans la direction de son développement, dans l’ancrage des libertés pour lesquelles vous vous êtes toujours battus et qui ont fait qu’aujourd’hui on est là en train de dire plus jamais ça et qu’aucun officier supérieur, militaire ou solda félon ne peut se hasarder à tenter ce qu’ils ont essayé de faire en 2015.

Le FILEP est devenu comme le FESPACO parce que c’est un espace démocratique qui a fini de s’ancrer. Comme le président nous l’a rassuré, le FILEP va continuer à s’ancrer au Burkina et à faire en sorte que le Burkina soit le creuset de toutes les défenses des libertés d’une manière générale et de la liberté d’expression et de la presse en particulier.

Propos recueilli par ALGS