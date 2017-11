Festival international de la liberté d’expression et de la presse : C’est parti pour la 7e édition !

Le mercredi 8 novembre 2017 a débuté à Ouagadougou la 7e édition du Festival international de la liberté d’expression et de la presse (FILEP). Quatre jours durant, les participants venus de plusieurs pays d’Afrique et de la diaspora échangeront autour du thème « Défis sécuritaires en Afrique : Rôle et responsabilité des médias ».

Face au terrorisme et à l’insécurité auxquels est confrontée l’Afrique, l’information devient un enjeu capital, en ce sens qu’aussi bien les Etats que les groupes terroristes cherchent à la contrôler et à la manipuler. Les journalistes se trouvent donc piéger entre la nécessité d’informer l’opinion publique et le risque de diffuser des informations qui seront profitables aux groupes terroristes.

C’est pourquoi selon Boureima Ouédraogo, membre du comité d’organisation de la 7e édition du FILEP « Le défi majeur est de préserver l’Etat de droit et le vivre-ensemble démocratique garantissant et protégeant les libertés face aux dérives du tout sécuritaire. » Pour ce faire, il reconnait qu’ « il est clair que les besoins de la lutte contre le terrorisme impliquent nécessairement un contrôle de l’information.

Mais, il paraît impératif de créer les conditions permettant aux médias professionnels de continuer à assurer le service public d’information sans toutefois compromettre les actions des Etats, ni violer les principes éthiques et déontologiques des métiers de l’information. »

La 7e édition du FILEP sera donc l’occasion pour les participants de réfléchir sur le rôle et la responsabilité des médias face aux défis sécuritaires de l’Afrique, à travers plusieurs communications qui seront données durant tout le festival.

Chérif Sy, Haut-représentant du Chef de l’Etat a salué la pertinence du thème parce que dit-il « Il est urgent de trouver de trouver de nouvelles voies d’informer sans paniquer les populations, de collaborer avec les forces de défense et de sécurité sans aliéner l’indépendance des médias et de dénoncer les terroristes sans courir des risques pour notre sécurité et notre intégrité. »

La cérémonie d’ouverture a aussi été l’occasion pour le comité de pilotage du 7e FILEP de remettre une attestation d’hommage à Me Halidou Ouédraogo, membre fondateur du festival, mais aussi à Chérif Sy pour son engagement à l’ancrage de la démocratie au Burkina Faso.

En plus des différentes communications, il est aussi prévu une exposition photos au Centre national de presse Norbert Zongo, une projection du film « Les 10 jours qui ont fait chuter Blaise Compaoré » et une sortie de recueillement à Sapouy sur les lieux de l’assassinat de Norbert Zongo.

Justine Bonkoungou

Lefaso.net