Des pharmaciens ont laissé officines et laboratoires pour se retrouver devant la Direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, le lundi 6 novembre 2017. Cela pour manifester leur mécontentement face à l’adoption du nouvel organigramme du ministère de la Santé qui occulte le secteur pharmaceutique.

« Non à la liquidation du secteur pharmaceutique », pouvait-on lire sur l’une des pancartes fixées par les manifestants du jour à l’entrée de la défunte Direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires (DGPML). Défunte, parce que dans le nouvel organigramme du ministère de la santé, cette direction générale n’existe plus. D’où ce mouvement d’humeurs des pharmaciens pour tirer sur la sonnette d’alarme. Selon Dr Romuald Yaro, président de la section Est du Syndicat des pharmaciens, tout ce qui est aspect pharmaceutique et aspect du médicament ont été occultés dans ce nouvel organigramme de leur ministère de tutelle. Les nouvelles directions sont coiffées par des directions générales, ce qui en son sens posera un problème d’opérationnalisation du secteur pharmaceutique.

Le syndicat dit ne pas s’inscrire contre l’organigramme, seulement il veut que le secteur pharmaceutique puisse répondre directement du cabinet du ministre de la Santé, sans qu’il n’y ait un intermédiaire. « A partir du moment où ce secteur est englouti dans une direction générale, ce n’est pas évident de donner des orientations spécifiques », a-t-il indiqué. Il a fait remarquer qu’aucune corporation pharmaceutique n’a été associée à l’élaboration de cet organigramme objet de ce saut d’humeur. « On a été mis devant les faits accomplis », a-t-il lancé. Mais avant son adoption en Conseil des ministres, le syndicat dit avoir attiré l’attention de leur ministre de tutelle lors d’une rencontre (avec le bureau national du syndicat). Toute chose que l’autorité a dit prendre note.

Pour le syndicaliste, la DGPML n’existant plus, les travailleurs ne pouvaient que manifester leur mécontentement. Et il était du devoir du syndicat de passer s’enquérir des choses afin de donner suite à leur préoccupation dans le respect des textes et des statuts qui régissent le fonctionnement dudit syndicat. Séance tenante le pharmacien Yaro a promis adresser une correspondance au Bureau national du syndicat en vue de l’organisation d’une Assemblée générale extraordinaire, pour que l’ensemble des pharmaciens puissent se prononcer sur cette question qui occulte le secteur.

Par téléphone, nous avons tenté d’avoir la réaction du ministère de la Santé, à travers son service de communication. Il nous a été signifié que pour l’heure, pas de réaction de l’autorité à ce sujet.

Marcus Kouaman

Lefaso.net