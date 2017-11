Neurologie : Une rencontre internationale pour améliorer l’offre en soins

Au cours de cette rencontre, il s’agira d’échanger autour des thématiques qui crèvent la santé des populations dans le domaine de la neurologie, notamment les accidents vasculaires cérébraux, les démences et les mouvements anormaux, les maladies de la moelle et les maladies neuromusculaires.

En effet, après le rendez-vous manqué de 2016, compte tenu du contexte sécuritaire, c’est finalement au Mozambique que s’est tenu le 8e Cours international sur les neurosciences, un enseignement de haut niveau dispensé par d’éminents professeurs de neurologie d’Europe, d’Amérique et d’Afrique depuis 2008, pour la formation des résidents en neurologie d’Afrique subsaharienne. Une année après, le Burkina a de nouveau l’honneur d’accueillir cette grande rencontre du « donner et du recevoir » avec une particularité.

Ouagadougou porte sur les fonts baptismaux la formule des cours en 4 jours, en lieu et place de ceux précédemment tenus en 3 jours a noté le Pr Rabiou Cissé, président de l’université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo. Puis d’ajouter que cette rencontre a vu le jour grâce à l’université de Ouagadougou , à travers la Société de neurologie du Burkina (SONEB), en partenariat avec plusieurs associations scientifiques sœurs (l’académie africaine de neurologie, l’académie américaine de neurologie et l’académie européenne de neurologie).

« Harmoniser les connaissances »

Selon le Pr Rabiou Cissé, les pathologies retenues au cours de la présente session sont récurrentes au Burkina. Il est notamment question des accidents vasculaires cérébraux qui, aux dires du président de la Société de neurologie du Burkina, Jean Kaboré, affectent 60 à 80% de personnes. « C’est un fléau qui handicape les jeunes » a-t-il signifié. Et le Pr Rabiou Cissé de poursuivre : « C’est une urgence, c’est pourquoi la société de neurologie du Burkina a retenu ce thème. Quant aux autres pathologies, les démences en l’occurrence, sont top fréquentes et il est parfois difficile de faire le diagnostic compte tenu de notre plateau technique ».

Dans ce contexte, le 9e Cours international sur les neurosciences vise à harmoniser les connaissances au sujet des différentes pathologies pour améliorer la qualité de la formation, booster la recherche et améliorer l’offre de soins à l’endroit des populations. « On ose espérer que nos objectifs seront atteints eu égard à la qualité de l’audience et à celle des formateurs. Ces résultats vont nous permettre de faire des suggestions à l’endroit du ministère de l’Enseignement supérieur concernant la formation, la recherche et à l’endroit du ministère de la Santé pour l’équipement de nos structures de soins pour améliorer le diagnostic de ces pathologies » a noté Rabiou Cissé.

Tout en saluant la présence de grandes figures de la neurologie à cette présente session, le Pr Erich Schmutzhard et Eveline Sipido, respectivement directeur et organisatrice l’évènement, le Pr Rabiou Cissé a confié que leur présence va contribuer à faire rayonner l’image de l’université de Ouagadougou au-delà des frontières.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net