Enseignement supérieur : La F-SYNTER exige le respect du protocole d’accord de juin 2016

La Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l’éducation et de la recherche (F-SYNTER) à travers ses coordinations des universités publiques du Burkina et celle de la recherche a animé une conférence de presse ce mercredi 08 novembre 2017 à la bourse du Travail. Les conférenciers dénoncent une remise en cause des acquis des travailleurs et exigent le respect strict du protocole d’accord de juin 2016.

Chevauchement des années académiques, remise en cause des acquis des travailleurs par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation(MESRI), retard de traitements des salaires des chercheurs émergeant à la solde, suppression de la réquisition, augmentation des volumes horaires, obligation d’enseigner 50 heures par an pour les chercheurs..., telle est la situation qui prévaut actuellement dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et qui est dépeinte par la F-SYNTER ce mercredi 08 novembre 2017 au cours de sa conférence de presse.

« Deux mois après la reprise des activités académiques, la rentrée 2017-2018 n’a pas encore eu lieu dans plusieurs unités de formation et de recherche (UFR) malgré les multiples concertations entreprises par les autorités qui ont abouti à des accords et des discussions allant dans le sens de la résolution des problèmes universités » a fait remarquer le secrétaire générale de la coordination des universités publiques, Alain Sanou. Ce dernier a souligné que « ces négociations se sont soldées par un protocole d’accord en juin 2016, puis un avenant au dit protocole et un communiqué conjoint entre les parties prenantes en septembre 2016 ».

Il s’est agi, en clair, aux cours de ces négociations de relire la loi 025 (actuelle loi 036) et ses décrets d’application afin de prendre en compte non seulement les préoccupations pressantes des travailleurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi des dispositions souhaitées par le gouvernement. Aujourd’hui la F-SYNTER dit ne pas comprendre l’attitude des autorités. « Nous ne comprenons pas cette attitude de remise en cause des accords issus d’une rencontre entre le gouvernement et les partenaires sociaux que nous sommes » a déclaré Alain Sanou.

Face à une telle situation, la F-SYNTER à travers ses coordinations des universités publiques et de la recherche interpelle donc le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRI) sur « le danger que comportent un tel mépris vis-à-vis non seulement des accords signés mais aussi des enseignants et des chercheurs ».

Et le secrétaire générale de la coordination des universités publiques de conclure : « Nous exigeons le respect strict des termes du protocole d’accord et des points d’accord du communiqué conjoint, la reprise immédiate et sans condition des nominations aux postes d’assistant et d’attaché de recherche avec toutes les incidences sur l’évolution de leur carrière, l’état des lieux des enseignements dans nos universités publiques, les volumes horaires des enseignants et la situation des infrastructures, la correction diligente des salaires des chercheurs, la reprise immédiate et sans condition de l’intégration des permanents du CNRST admis au CAMES ».

A noter que cette conférence de presse fait suite à la grève de 48 heures de la coordination des syndicats de l’Education observée les 26 et 27 octobre dernier.

