C’est le jour J. Après deux reports cette année, l’édition 2017 de la fête de l’internet au Burkina Faso déroule son tapis d’activités du 07 au 11 novembre 2017 du côté du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou. Et parce que les technologies de l’information et de la communication peuvent apporter leur touche aux efforts de sécurité sous toutes ses formes, le ministère du développement de l’économie numérique et des postes a choisi cette année de mener la réflexion autour du thème « TIC et sécurité ». Et c’est tout naturellement que le ministre de la sécurité, Simon Compaoré, a été choisi comme parrain de cette 13e édition.

Les TIC, un allié pour lutter contre l’insécurité

Les forces de défense et de sécurités étaient fortement représentées

Pour le premier Flic, ce choix est une invite à l’endroit de son département à accroitre son implication dans le processus d’édification d’une société de l’information inclusive, moderne et sécurisée en cours au Burkina Faso. A en croire Simon Compaoré, « l’importance et la complexité des préoccupations sécuritaires remet en cause les manières de gouverner, de communiquer, de penser et d’agir. Ce qui fait que la sécurité n’est plus considérée comme un état mais comme un processus qui se construit, se répare, s’améliore en permanence ».

Et face au développement rapide des technologies de l’information et de la communication, les services de sécurité ne devraient pas se mettre en marge si elles veulent être plus efficaces face aux organisations terroristes qui ont également recours aux TIC pour leurs actions de propagande et de recrutement. « Dans ses prestations de services, les forces de sécurité ont besoin de technologies de communication telles que les analyses vidéo intelligentes et des solutions qui comprennent des fonctionnalités telles que le commandement convergent et le déploiement visualisé qui permettent d’améliorer le temps de réponse en cas d’urgence », a souligné Simon Compaoré. Et de préciser que même si l’Office nationale d’identification n’est pas sur le champ de bataille dans la lutte contre le terrorisme, l’institution a intégré les TIC dans ses missions et elle offrira d’ici 2018, des passeports biométriques à puce et les cartes biométriques CEDEAO.

L’engagement du Premier ministre

Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba s’est engagé à faire du Burkina Faso une grande Nation du numérique

Pour sa part, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a rappelé que le Burkina Faso ne regorge pas de ressources naturelles et qu’il est vital pour lui de développer une économie de services basée sur les technologies de l’information et de la communication. « L’économie numérique est un vivier inépuisable d’emplois et de création de richesses au Burkina », a martelé le Chef du gouvernement. Il a donc pris l’engagement de travailler avec les acteurs du numérique à « hisser le Burkina Faso au rang des nations qui ont su survivre à l’économie numérique pour bâtir une économie dynamique ».

Orange Burkina, « l’opérateur qui rapproche les Burkinabè de l’essentiel », est le sponsor officiel de la cérémonie d’ouverture de cette 13e édition de la Semaine nationale de l’internet. Pour le directeur général, Ben Cheick Haïdara, représenté, Orange se veut le partenaire de choix de la transformation numérique au Burkina Faso, d’où son vaste plan de modernisation du cœur de son réseau et la construction d’un backbone en fibre optique pour multiplier la capacité de transmission et augmenter la bande passante internet.

La SITICO, la tribune du numérique

Simon Compaoré, ministre de la sécurité, parrain de la 13e édition de la SNI

La tradition a encore été respectée après l’ouverture officielle de la SNI ; le Premier ministre, entouré du ministre du développement de l’économie numérique et des postes, Mme Hadja Sanon/Ouattara a procédé à la coupure du ruban marquant l’ouverture du Salon international des technologies de l’information et de la communication où les exposants exposent leur savoir-faire. On n’y trouve par le groupe Ave Plus, une entreprise de télécommunication spécialisée dans le développement des services à valeurs ajoutées, web et mobile. Créé en 2009, le groupe propose des solutions intégrées en vue d’accroitre la productivité des entreprises, notamment l’utilisation de nouvelles technologies dans le processus opérationnel, des services à valeurs ajoutées et une diversité de solutions informatiques et télécoms permettant aux petites, moyennes et grandes entreprises d’optimiser leurs prospections, leurs ventes, et de satisfaire efficacement leur clientèle.

Coupure du ruban du SITICO

SOFNET Group est aussi présent au SITICO. Il propose des solutions de vidéosurveillance professionnelles pour tous les types d’entreprises : des caméras capables de gérer des problématiques de périmètre, de contrôle d’accès, et de faire des analyses. Selon Claude Nde, manager du pôle de solutions au niveau du groupe, les caméras proposées présentent une spécificité en ce sens qu’elles ont une longue durée de vie et certaines sont capables d’être montées sur des drones.

Présentée comme la première plateforme de paiement en ligne, « SwagPay », est un système de paiement en ligne qui permet d’effectuer des achats de tout genre sans se déplacer. Selon le promoteur Mahamadi Rouamba, l’innovation apportée est de créer un système de paiement en ligne mais qui ne se recharge pas avec une carte de paiement internationale comme cela se fait ailleurs mais juste avec la monnaie mobile disponible dans le quartier.

Herman Frédéric Bassolé

Serges Pacôme Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net