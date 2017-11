Transport : « Le projet de modernisation et de sécurisation des titres de transport » expliqué aux acteurs du transport de la région du Sud-Ouest

• mercredi 8 novembre 2017 à 18h48min

Après les étapes de Dori et de Kaya, respectivement les 26 et 27 octobre dernier, le Ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière s’est rendu le vendredi 03 novembre 2017 à Gaoua, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Cette sortie dans la cité du Bafoudji, tout comme celles dans les précédentes régions, avait pour objectif de permettre au ministre de toucher du doigt les réalités de la Direction régionale des Transports et de la Mobilité Urbaine (DRT) du Sud-Ouest, mais aussi et surtout d’échanger avec les acteurs des transports sur le projet phare inscrit au titre du ministère dans le PNDES, le projet de modernisation et de sécurisation des titres de transport.