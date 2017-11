ESUP/Jeunesse : Dix nouveaux ingénieurs Géotechniciens formés

C’est en octobre 2015 que le master spécialisé en géotechnique a été créée à l’Ecole supérieure polytechnique de la jeunesse (ESUP/Jeunesse). Après le temps de formation, les étudiants de la première promotion ont organisé leur sortie officielle ce mardi 07 novembre 2017 à Ouagadougou. A l’occasion de la cérémonie de sortie, les promotionnaires ont pu recevoir leurs diplômes. A noter que cette première promotion a enregistré au total dix étudiants de diverses nationalités, composés de 70% de géologues. C’est une formation de douze mois qui s’est déroulée sur deux phases : une phase de formation théorique qui a duré huit mois et quatre mois de stage pratique.

M. Hervé Bassono, délégué de la première promotion du Master spécialisé en Geotechnique

Par ailleurs, cette formation du master spécialisé en géotechnique qui est donné à l’ESUP/jeunesse vient combler le déficit en ressources humaines du domaine de la géotechnique, a souligné M. Tchona David Idossou, ingénieur des travaux publics par ailleurs directeur général de BICI-Burkina et parrain de cette première promotion. Et pour cela, il a exhorté les récipiendaires à faire preuve d’humilité, à ne jamais oublier qu’ils ne sont qu’un maillon dans la chaine de la géotechnique, cela afin d’obtenir des résultats de qualité. Dans cette optique, le parrain a demandé à ces filleuls le partage de la connaissance avec les uns et les autres, d’où cette phrase très illustrative : « Connaissance sans partage n’est pas connaissance, il faut donc partager pour que l’on sache que vous connaissez quelque chose ».

Un des dix géotechniciens recevant son diplôme

Quant au directeur académique adjoint de l’ESUP/ Jeunesse, Dr Boris Ouédraogo, ce master spécialisé en géotechnique, première du genre au Burkina Faso et dans la sous-région ouest-africaine, est destiné aux ingénieurs aspirant à une spécialisation de haut niveau dans le domaine. C’est un master qui vise à former des spécialistes aptes à prévoir et à résoudre les problèmes posés par le sol et le sous-sol dans le cadre de l’aménagement du territoire et de la préservation des sites, selon ses explications.

Pour le délégué de ces récipiendaires, M. Hervé Bassono, ces diplômes sont le fruit d’une année de travail et d’efforts. Concernant le contenu de la formation, il a indiqué qu’au cours de leur formation, ils ont reçu des connaissances très approfondies dans le domaine de la géotechnique routière, minière, ferroviaire, des barrages, etc. Pour tout cela, il a remercié le DG de l’ESUP/Jeunesse ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de leur formation.

Yvette Zongo (Stagiaire),

Lefaso.net