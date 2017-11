Restaurant fast food Faso chicken : Un cadre idéal pour consommer burkinabè

Entre plats africains et européens, concoctés à base de mets locaux burkinabè, le restaurant Fast food Faso chicken, fonctionnel depuis quelques mois, se veut une référence en matière de gastronomie. Situé sur le boulevard des Tansoaba, route du SIAO, à quelques mètres de l’échangeur de Ouaga 2000, ce cadre idéal de détente propose un menu varié, à la portée de toutes les bourses.

Des plats d’entrée, aux desserts, en passant par les plats de résistance, il y a de quoi charmer les clients indécis. Des poulets locaux panés, de la pizza chitoumou (chenilles), de la pizza « koumvaoodo », de la glace à base de pain de singe (…), nous sommes au restaurant fast food Faso chicken et l’œuvre est de Jean de Dieu Sandouidi, un coordinateur en soins, résidant en Belgique. Passionné de la restauration depuis des lustres, Jean de Dieu Sandouidi, après une formation en cuisine en hollande, a fini par se reconvertir en chef cuisinier et est désormais le promoteur du restaurant fast food Faso chicken, avec une capacité d’accueil de 40 places assises à l’intérieur et de 150 sur la terrasse du restaurant.

Désormais, celui qui dirige une équipe forte d’une vingtaine d’employés, sait manier les mets locaux burkinabè à merveille. Cinq mois après son ouverture, le restaurant a déjà conquis la clientèle de nombreux entreprises et établissements scolaires de la place. Chef Sandouidi ne compte pas s’arrêter là. Dans les années à avenir, il envisage de couvrir l’ensemble du territoire national à l’image de la chaine de restauration rapide américaine, KFC.

La particularité de ce restaurant, c’est bien la possibilité de payement électronique, l’accueil réservé à la clientèle et l’imagination du chef cuisinier à proposer une cuisine africaine et européenne à base de mets locaux. Les produits locaux étaient en l’honneur, le restaurant fast food Faso chicken s’approvisionne principalement à partir des communes rurales de Koubri, de Loumbila et de Ouahigouya.

Le restaurant est ouvert tous les jours, de 11 heures à minuit. A compter du 10 novembre, les portes du restaurant seront ouvertes dès 6 heures et fonctionnel les week-ends, 24 heures sur 24.

Contact : 56128922 / 78173362

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net